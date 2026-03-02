UŽIVO, TURSKA - SRBIJA: Igra se četvrtina odluke, "orlovi" jure minus

Košarkaši Srbije gostuju Turskoj i traže način da dođu do trijumfa na strani u kvalifikacijama za Mundobasket
Košarkaši Srbije gostuju Turskoj u Istanbulu i traže pobjedu u kvalifikacijama za Mundobasket. U "Pioniru" je viđena dramatična završnica u kojoj je Tarik Biberović riješio meč, a "orlovi" se nadaju da mogu da naprave "brejk" na gostovanju.
37' - Trojka Dobrića i sporan faul
Dobrić pogađa za tri, a u narednom napadu Osmani pravi faul na Davidovcu, a sudije kažu da je faul srpskog igrača - 87:78.
37' - Sudije pale pod pritisak Atamana, Alimpijević je ljut
Aleksa je imao loptu sa dvije ruke, krenuo u šut za tri kada ga je faulirao Hazer. Svi su očekivali tri penala za Avramovića, ali sudije tako nisu mislile poslije pritiska Atamana. Sudija je otišao da objasni selektoru Srbije da to nije faul na šutu za tri iako su košarkaška pravila jasna po tom pitanju - 87:75.
36' - Osman pod faulom
Osman pogađa pod faulom i daje dodatno bacanje - 85:73.Izvor: Arife Karakum / AFP / Profimedia
35' - Ne da se Srbija
Odlična odbrana Davidovca pa loš napad i šut Avramovića sa osam metara. Hazer pogađa poslije sjajne finte, pa Aleksa vraća - 82:73.
34' - Poeni su priznati
Poeni su priznati što su sudije potvrdile poslije gledanja snimka, Ataman traži minut odmora - 79:71.
34' - Priznat koš Srbije, Ataman je bijesan
Dangubić je bacio loptu na obruč poslije prodora, sudije su priznale koš i pokazale da je Osman dirao loptu kada se ona vraćala u koš, a Ataman je bio bijesan, tvrdi da je njegov igrač na vrijeme sklonio loptu. Sudije gledaju snimak poslije "čelendža" Atamana - 79:71.
34' - Srbija ima sve manje vremena
Oko šest minuta ostalo je Srbiji da napravi veliki preokret - 79:69.
32' - Davidovac poentira
Promašene trojke Lakića i Avramovića, pa poslije ofanzivnog skoka Mitrovića dolazi Davidovac do poena - 78:65.
31' - Tajm-aut Alimpijevića
Alimpijević traži tajm-aut odmah, poslije samo 30 sekundi igre u posljednjoj dionici - 78:63.
31' - Srbija gubi loptu
Prvi napad u posljednjoj dionici imala je Srbija i izgubila je loptu nakon samo pet sekundi, a to je kaznio Hazer - 78:63.
30' - Kraj treće četvrtine
Završena je treća četvrtina, Srbija ima dvocifren zaostatak - 76:63.Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
28' - Srbija reaguje
Dobra reakcija Srbije, ne predaje se poslije ukradene lopte Miljenovića - 72:63.Izvor: Arife Karakum / AFP / Profimedia
27' - Kakvi pokloni Srbije, nevjerovatno
Alimpijević je dobio tehničku zbog protesta, onda je Bogoljub Marković izgubio loptu, poklonio je Hazeru koji je u kontri pogodio pod faulom Miljenovića i vratio dvocifren plus - 70:59.
27' - Propuštena velika šansa
Odlična odbrana, kontra Srbije poslije ukradene lopte, Miljenović je promašio, Marković uhvatio loptu i pokušao sam da završi, promašio je, a u kontri je Osman pogodio pod faulom Markovića, a prije dodatnog bacanja je Alimpijević tražio minut odmora - 65:59.
26' - Džedi Osman fintirao, sudije nisu nasjele
Džedi Osman pokušao je da iznudi tri slobodna bacanja i fintirao je šut za tri sa pola terena, sudije na to nisu nasjele, ništa nisu svirale, on je promašio šut sa centra. Aleksa je zatim uzeo loptu i poslije treće lične Osmana pogodio dva penala - 63:59.
25' - Davidovac, Aleksa, pa Tanasković
Davidovac pogađa trojku, Aleksa uspijeva da iznudi faul u napadu Osmanija koji zbog treće lične izlazi iz igre, a onda Tanasković uspijeva da iznudi drugu ličnu Biberovića i da pogodi oba penala - 58:56.
24' - Dvije trojke
Avramović pogađa trojku, a onda loša odbrana Srbije, Osmani ostaje potpuno sam i daje trojku - 58:51.
23' - Mitrović sa penala
Mitrović je siguran sa penala - 53:48.Izvor: Arife Karakum / AFP / Profimedia
22' - Avramović uz malo sreće
Biberović poentira, a Avramoviću se poslije promašaja lopta vraća u ruke i poentira - 53:46.
21' - Hazer za tri
Hazer pogađa trojku, a Srbija je odigrala loša napad poslije toga - 51:44.
Strijelci na poluvremenu
Ovako izgleda lista strijelaca na poluvremenu:
- Turska: Birsen, Hazer 3, Sajbir 2, Šanli, Osman 5, Arslan, Biberović 15 (3/4 za tri), Bitim 6, Ugurlu, Korkmaz, Osmani 2 (3sk), Jurtseven 16 (2sk)
- Srbija: Dangubić 2, Miljenović 9, Marković 7, Momirov, Dobrić 8 (3sk), Ristić, Lakić, Tanasković 4, Davidovac 5, Avramović 4 (0/3 za tri, 5as), Novak, Mitrović 5 (3sk)
Ataman protestuje kod sudija
Ergin Ataman je ljut na sudije, otišao je kod njih da protestuje zbog neke odluke, arbitri nisu obraćali previše pažnje na njegove reči.Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia
Poluvrijeme, Srbija se vratila
Turska vodi na poluvremenu - 48:44. Dobrić je poslije ofanzivnog skoka i promašenog penala Mitrovića vratio loptu u koš.
19' - Dobrić dao trojku, pa iznudio faul u napadu
Dobrić je pogodio trojku, a onda je iznudio faul u napadu Jurtsevena - 44:35.
18' - Davidovac poentira
Davidovac dolazi do poena poslije izborenog ofanzivnog skoka Dobrića, a onda Osman lako pogađa poslije prodora, prošetao se do koša - 44:32.
17' - Miljenović pod faulom
Miljenović pogađa pod faulom - 41:30.
16' - Velika greška Dangubića
Dangubić pravi veliku grešku prilikom dodavanja i baca loptu u aut, nesporazum sa Tanaskovićem - 39:25.
15' - Jurtseven nerešiva enigma
Jurtseven pogađa pod faulom Mitrovića, daje dodatno slobodno bacanje, a prije nego što je to učinio Alimpijević je tražio tajm-aut i zahtijeva bolju igru u odbrani - 37:25.
14' - Dangubić zakucava
Dangubić zakucava poslije dobrog napada Srbije - 34:25.
13' - Veliki promašaj Dangubića
Dangubić je promašio cijeli obruč u šutu za tri, Srbija ne može da nađe ritam u napadu - 34:23.
11' - Dvocifren minus za Srbiju
Veliki problem za Srbiju, Turska ima dvocifren minus u Istanbulu - 32:21.
10' - Završena je prva četvrtina
Završena je prva četvrtina u Istanbulu, Turska vodi, treća trojka Biberovića - 28:21.
9' - Marković siguran sa penala
Marković daje oba penala, a Biberović novu trojku - 23:19.
8' - Trojka Biberovića
Biberović daje trojku i vraća vođstvo svojoj ekipi - 20:17.Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
7' - Marković pod faulom
Sjajni potezi Avramovića, ostavio je loptu Markoviću koji je pogodio pod faulom i pogodio dodatno bacanje za izjednačenje - 17:17.
6' - Tajm-aut, Jurtseven dominira
Prvi tajm-aut na meču, Jurtseven je dao 11 poena za oko šest minuta igre.
6' - Bez rješenja za Jurtsevena
Veliki problem Srbija ima sa čuvanjem Jurtsevena, nisu mogli ni Luka Mitrović ni Nikola Tanasković, Turska vodi - 17:12. Prije ovog meča je centar Turske dobio otkaz u Panatinaikosu i uručio mu ga je upravo Ergin Ataman, selektor Turske...
5' - Dobrić za tri
Dobrić pogađa trojku za izjednačenje - 10:10.
4' - Trojka Hazera
Mitrović poentira na dodavanje Avramovića, poslije toga Hazer pogađa za tri - 10:7 za Tursku.
3' - Dobrić i Osman
Dobrić pogađa poslije prodora, a Osman daje dva penala - 5:5.
1' - Trojka Davidovca
Davidovac pogađa za tri - 3:2 za Srbiju.
Petorke
- Srbija: Avramović, Dangubić, Dobrić, Davidovac, Mitrović
- Turska: Hazer, Osman, Biberović, Osmani, Jurtseven
Nema Kalinića, tu su Aleksa i Dangubić
U odnosu na prvi meč u sastavu nije Nikola Kalinić, ali su tu Aleksa Avramović i Nemanja Dangubić, iz sastava je ispao Filip Barna.
Ovo je sastav reprezentacije Srbije
Selektor Dušan Alimpijević izabrao je 12 igrača za meč u Turskoj:
Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović i Arijan Lakić.
