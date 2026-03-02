UŽIVO, ŠVAJCARSKA - BIH: Pojačani "zmajevi" traže prolaz u drugi krug kvalifikacija za Mundobasket

Košarkaši BiH imaju lijepu priliku da gostujućom pobjedom protiv Švajcarske obezbijede plasman u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Košarkaši BiH u prošlom kolu stigli su do prvog trijumfa u kvalifikacijama za Mundobasket 2027, kada su u tuzlanskom "Mejdanu" porazili Švajcarsku 84:60.

Poslije ubjedljivog trijumfa, "zmajevi" će protiv istog rivala, ovaj put u gostima, imati priliku da eventualnim trijumfom osiguraju plasman u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Tim Darija Đerđe nastojaće da upiše novi trijumf, i to protiv jedine selekcije koja još ne zna za pobjedu u tekućim kvalifikacijama. U ovom meču bh. tim biće jači neko u prvom duelu sa Švajcarcima. U timu će biti Džanan Musa i Kenan Kamenjaš.

Duel iz švajcarskog Krinsa pratite uživo na našem portalu, u tekstulanom prenosu, klikom na karticu "Razvoj događaja".

U grupi C Turska je prva sa maksimalnim učinkom (3-0), slijedi Srbija (2-1), a zatim BiH (1-2) i Švajcarska (0-3).



