UŽIVO, ŠVAJCARSKA - BIH: Pojačani "zmajevi" traže prolaz u drugi krug kvalifikacija za Mundobasket

Košarkaši BiH imaju lijepu priliku da gostujućom pobjedom protiv Švajcarske obezbijede plasman u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.
Košarkaši BiH u prošlom kolu stigli su do prvog trijumfa u kvalifikacijama za Mundobasket 2027, kada su u tuzlanskom "Mejdanu" porazili Švajcarsku 84:60.
Poslije ubjedljivog trijumfa, "zmajevi" će protiv istog rivala, ovaj put u gostima, imati priliku da eventualnim trijumfom osiguraju plasman u drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Tim Darija Đerđe nastojaće da upiše novi trijumf, i to protiv jedine selekcije koja još ne zna za pobjedu u tekućim kvalifikacijama. U ovom meču bh. tim biće jači neko u prvom duelu sa Švajcarcima. U timu će biti Džanan Musa i Kenan Kamenjaš.
U grupi C Turska je prva sa maksimalnim učinkom (3-0), slijedi Srbija (2-1), a zatim BiH (1-2) i Švajcarska (0-3).
Standings provided by Sofascore
Sastav BiH:
Na spisku selektora Darija Đerđe za večerašnji duel su: Džanan Musa, Kenan Kamenjaš, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Asim Gutić, Aleksandar Lazić, Ajdin Penava, Emir Sulejmanović, Stefan Simanić, Darko Talić i Adin Vrabac.
Musa i Kamenjaš u timu
Selektor Dario Đerđa će u duelu sa Švajcarcima moći da računa na Džanana Musu i Kenana Kamenjaša, dva veoma važna igrača u taboru "zmajeva".Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia
Stanje na tabeli
