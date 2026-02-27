logo
Đerđa odabrao 12 "zmajeva" za Švajcarsku: "Moramo da budemo pametni i iskoristimo naše dobre strane"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Selektor bh. tima odredio je na koga računa za večerašnji duel u Tuzli.

Ko igra za BiH protiv Švajcarske Izvor: Beyza Comert / AFP / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u tuzlanskom "Mejdanu" dočekuje selekciju Švajcarske u susretu trećeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Obje ekipe trenutno imaju skor 0-2, pa je riječ o jednoj od ključnih utakmica po pitanju borbe za plasman u drugi krug kvalifikacija, u koji prolaze prvi tri ekipe iz grupe.

"Švajcarska igra specifično, nekad i sa čak četiri niska igrača. Puno situacija rješavaju u kontranapadu, vole taj model igre i moramo ih staviti u igru pet na pet. Moramo da budemo pametni i ne dozvolimo tranzicijske poene. Treba da iskoristimo naše dobre strane, da imamo kontrolu skoka, istrčimo kontranapade, pretrčavamo njihove visoke igrače i koristimo pikenrol igru protiv njihovih različitih vrsta odbrana", rekao je selektor bh. tima Dario Đerđa, koji je odabrao 12 igrača za večerašnji meč.

Tako su u kombinaciji za ovaj duel ostali: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Asim Gutić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Dušan Makitan, Emir Sulejmanović i Ajdin Penava.

Utakmica između BiH i Švajcarske počinje u 20.00 časova.

Podsjetimo, BiH je u prva dva kola poražena na gostovanju Turskoj (93:71) i u domaćem duelu sa Srbijom (72:74).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

