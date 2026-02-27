Štimac poslije ispadanja Zrinjskog: "Nevjerovatna evropska sezona - a sad da ugrabimo domaće trofeje i ponovimo ovo!"

Trener Mostaraca iznio je utiske sa duela protiv Kristal Palasa (2:0), poslije kojeg je Zrinjski eliminisan iz Konferencijske lige.

Izvor: Vince Mignott / DeFodi Images / Profimedia

Fudbaleri Zrinjskog nisu uspjeli da izbore plasman u osminu finala Konferencijske lige.

Poslije 1:1 u Mostaru, aktuelni bh. šampion je sinoć doživio poraz rezultatom 2:0 u revanš duelu sa Kristal Palasom, kojeg u narednoj rundi čeka dvomeč sa Majncom ili AEK-om iz Larnake.

"Prava je šteta što u prvoj utakmici nismo iskoristili šanse koje bi bile značajan podstrek za dolazak ovdje. Međutim, odigrali smo hrabro, nema se šta reći. Malo sa bojazni u prvom poluvremenu, nije mi se to svidjelo. Premalo smo pokušavali, kad smo imali čistu loptu težili smo previše dugoj lopti prema naprijed. Nismo ispoljili dovoljno kvaliteta da je zadržimo i odigramo kvalitetnije. Međutim, prezadovoljan sam sa onim što su momci pokazali u drugom poluvremenu. Koliko hrabrosti, okomitosti, probijanja po bokovima, jedan gol poništen, fina šansa Jurića na kraju za izjednačenje... Međutim šta je tu je, treba čestitati boljem protivniku i poželjeti im puno sreće u nastavku takmičenja, da ga osvoje pa da i taj naš poraz bude opravdan", rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac poslije meča.

Izvor: Screenshot

Ističe da svi mogu da budu ponosni na Zrinjski zbog načina na koji je predstavio bh. fudbal ove sezone na ino-sceni.

"Veliko hvala navijačima koji su nas pratili na ovom predivnom evropskom putovanju gdje god smo igrali. Nezaboravna evropska sezona za Zrinjski, ali sad nam predstoji da vrijedno radimo i okrenemo se što prije domaćim obavezama i ugrabimo trofeje koji su ispred nas kako bismo i sljedeće godine imali jedno ovakvo putovanje", riječi su Štimca, koji se nakon četvrt vijeka vratio na Selhart Park.

"Bilo je predivno, bilo je tu i navijača iz Derbija, Vest Hema, svi su došli da se jave, slikaju. Bili su podrška, ali naši navijači, njih 1500 je došlo, to je nešto fenomenalno. Nadam se da su uživali u boravku u Londonu i utakmici i da ih nismo razočarali."

Poslije eliminacije iz Evrope, Zrinjski će prvi naredni meč odigrati u ponedjeljak od 21.00 čas, kada će u okviru 23. kola gostovati ekipi Željezničara.

(mondo.ba)