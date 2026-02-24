Portugalac sudi duel Kristal Palasa i Zrinjskog!

UEFA odredila službena lica za meč na Selharst parku u Londonu.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Fudbaleri Zrinjskog napravili su veliki uspjeh i prilično iznenađenje odigravši 1:1 sa osvajačem FA kupa, ekipom Kristal Palasa u prvoj utakmici baraža za osminu finala Konferencijske lige.

“Plemiće” do istorijskog uspjeha, koji je pretprošle sezone ostvario banjalučki Borac dijeli još 90 minuta revanša koji se igra u četvrtak na Selharst parku.

U međuvremenu UEFA je odredila službena lica, a okršaj Kristal Palasa i Zrinjskog sudiće portugalski sudija Luis Godinjo.

Njegovi pomoćnici biće Pedro Almeida i Rui Tešeira, četvrti suidja je Fabio Verisimo, a u VAR sobi su Andre Narsiso, te Bruno Estevez.

Četrdesetogodišnji arbitar ove sezone sudio je jednu utakmicu Lige šampiona i dvije utakmice Lige Evrope, a ovo će mu biti prva utakmica Konferencijske lige.

Godinjo nikada nije sudio utakmice bh. klubova u evropskim takmičenjima, ali je dijelio pravdu na kvalifikacionoj utakmici reprezentacije BIH i San Marina prošle godine koju su “zmajevi” dobili rezultatom 1:0.

Duel Kristal Palasa i Zrinjskog na rasporedu je u četvrtak od 21 čas na Selharst Parku.