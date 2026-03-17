Petorka od 196 godina: Poznati klub okupio veterane koji bi mogli da se bore za titulu u Evroligi

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Čuveni australijski košarkaš Peti Mils, poslije 16 NBA sezona i 1.020 utakmica u ovoj ligi, odlučio je da se preseli u Evropu. Tačnije, na Kanarska ostrva gde je potpisao za Tenerife.

I možda bi ova vijest prošla manje zapaženo, da pedantni statističari nisu izračunali da Tenerife može da sastavi petorku koja zajedno ima 196 godina! I, to ne bilo kakvu petorku, već ekipu sastavljenu od igrača velikog renomea koje bi poželela svaka evroligaška ekipa.

Krenimo redom. Najstariji među njima, legendarni Brazilac Marselinjo Uertas, rođen je 1983. godine. Dakle, ima 43 godine, i, i dalje je u vrhunskoj formi. Dvije godine od sjajnog plejmejkera je mlađi kanadsko-holandski krilni centar Aron Dornekamp (41).

Bek Peti Mils upada negdje u sredinu ove liste, pošto je rođen 1988. godine i ima 38 godina. Godinu dana mlađi su krilo iz Amerike Tim Abromaitis i centar iz Gruzije Giorgi Šermadini. Dakle, kada se saberu 43, 41, 38, 37 i 37, stižemo do cifre 196.

Da se ne radi o slučajnosti, govori i podatak da u timu igraju još sedmorica igrača sa 30 plus godina. Samo su dvojica mladića u timu, Španac Alderete od 24 ljeta i "klinac" iz Argentine Bordon koji ima 21 godinu.

I da dodamo, ovi mladići su trenutno osmi u Španiji sa samo tri pobjede manje u odnosu na drugoplasiranu Valensiju i dvije pobjede manje u odnosu na drugoplasiranu Barselonu.

U FIBA Ligi šampiona trenutno su prvi u grupi L i već su obezbijedili plasman u četvrtfinale ovog takmičenja.

