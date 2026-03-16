Haos u Evroligi, stiglo saopštenje: Naređeno im da protiv izraelskih klubova igraju bez navijača

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Baskonija će bez podrške navijača morati da igra u Evroligi protiv Hapoela i Makabija iz Tel Aviva pošto su na to primorani.

Evroliga iz dana u dan ulazi u nove probleme i dovodi se u pitanju regularnost takmičenja zbog načina na koji se igra sezona. Izraelskim klubovima je dozvoljeno da igraju, uprkos ratnom stanju i svemu, dok su ruski klubovi pod sankcijama i dalje. Sada je stiglo novo saopštenje iz Španije koje pravi dodatni haos u elitnom takmičenju.

"Zbog trenutnih dešavanja moramo da saopštimo da ćemo mečeve protiv Hapoela (27. mart) i Makabi Tel Aviva (7. april) igrati pred praznim tribinama u 'Buesa areni'. Pošto smo suočeni sa ovakvom situacijom, klub želi da naglasi da će svim vlasnicima sezonskih karata dati popust za obnovu sezonskih ulaznica za narednu sezonu", stoji u saopštenju i izvinjenju Baskonije.

Baskijcima je očigledno naređeno da ovako postupe, da li od Evrolige direktno ili od ljudi koji su zaduženi za bezbjednosne provere u Španiji, to ostaje da se vidi.

Navijači su se oglašavali na društvenim mrežama poslije ovog saopštenja i mnogi se pitaju zašto drugi timovi i navijači treba da budu kažnjeni zbog izraelskih klubova... Kada se na sve to doda da NBA dolazi u Evropu jasno je da je situacija komplikovana.

