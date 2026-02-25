Zrinjski otišao u London na meč istine: "Imali smo šanse za pobjedu u prvoj utakmici, nadamo se ponekoj i u revanšu!"

Revanš utakmica baraža za osminu finala igra se u četvrtak (21.00).

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Zrinjskog sutra uveče će pokušati da ostvare novi evropski podvig i plasiraju se u osminu finala Konferencijske lige.

Mostarci će gostovati u Londonu ekipi Kristal Palasa, sa kojom su pred domaćom publikom remizirali rezultatom 1:1. U slučaju da iz ovog dvomeča izađu kao pobjednici, izabranici Igora Štimca će ponoviti prošlosezonski podvig banjalučkog Borca, koji se takođe našao među 16 najboljih timova u trećem evro-takmičenju po jačini.

"Vidjećemo u kakvom stanju je Palas i sa kakvim će alatom krenuti na nas. Međutim, jasno je da im u Mostaru sve nije išlo kako su željeli, s obzirom da su izveli najjaču ekipu i željeli da riješe sve u toj prvoj utakmici. Mi ćemo dati sve od sebe, imamo viziju, pokazali smo da možemo. Nakon ponovnog gledanja prve utakmice još smo jednom vidjeli da smo imali jako izgledne šanse za pobjedu, a siguran sam da će se pokoja prilika ukazati i u Londonu", prenio je portal Sport1 riječi trenera Štimca pred polazak u Englesku.

Zrinjski bi u slučaju plasmana u osminu finala odmjerio snage sa Majncom ili AEK-om iz Larnake, a ime protivnika bilo bi poznato u petak (27. februar) nakon žrijeba u Nionu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/Sport1)