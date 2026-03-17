Alimpijević i Bešiktaš na korak od Evrolige: Turci najavili istorijsku promjenu među elitom

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Turski Bešiktaš koji vodi Dušan Alimpijević uskoro bi mogao da se nađe u elitnom takmičenju.

KK Bešiktaš blizu Evrolige

Bešiktaš koji uspješno vodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević mogao bi naredne sezone da se nađe u Evroligi, navode tamošnji mediji. Na taj način, crno-bijeli tim iz Istanbula mogao bi da bude treći tim iz Turske u elitnom takmičenju, bez obzira na rezultat koji bude ostvario u Evrokupu.

Proširenje, ali donekle i formatiranje Evrolige postalo je imperativ za elitno takmičenje. Dešavanja oko lige natjerala su čelnike da ozbiljno razmišljaju o daljim koracima, a pojava NBA Evrope mogla bi da "odnese" značajni broj klubova, zbog drugačijeg sistema i prema mišljenju nekih, boljih uslova. S obzirom na to da Turska, Grčka i Srbija definitivno nisu na meti novog takmičenja, čini se da će među elitom biti mjesta i za nove klubove.

Jedan od timova koji bi već naredne sezone mogao da se priključi je Bešiktaš, koji vodi Dušan Alimpijević. Srpski trener u Turskoj ima sve važniju ulogu, a karijera koju već godinama gradi na tim prostorima sve je uspješnija. Pune tribine i požrtvovani navijači nisu problem za tursku ekipu, ali bi finansijski aspekt mogao biti. Međutim i to pitanje će uskoro biti riješeno.

Bešiktaš bi uskoro trebalo da potpiše ugovor sa proizvođačem bele tehnike "Bekom" i na taj način obezbijedi finansijski aspekt kluba - neophodan za ulazak u Evroligu. Ujedno, već je poznato da je isti sponzor godinama na dresu Fenerbahčea.

Bešiktaš je uspio da se plasira u četvrtfinale Evrokupa, dok je u domaćem šampionatu drugi i "diše za vratom" Fenerbahčeu sa 18 pobjeda i četiri poraza.

