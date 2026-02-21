logo
Dušan Alimpijević srušio evroligaša: Odveo Bešiktaš do finala kupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević sa Bešiktašom je ušao u finale kupa Turske.

Bešiktaš u finalu Kupa Turske Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Dušan Alimpijević juri trofej. Njegov Bešiktaš je prvi finalista kupa Turske nakon pobjede nad Anadolu Efesom 92:91 u neizvjesnom meču. Vodio je Bešiktaš 89:82 nakon trojke Sertača Šanlija, uspio je do kraja Efes da priđe rivalu, ali ne i da preokrene. 

U timu Dušana Alimpijevića iskusni Šanli je imao 18 poena i četiri skoka, Džona Metjuz je dao 12 poena, Decvon Dotson 11 uz sedam asistencija. Kod Efesa je bivši košarkaš Partizana Pi Džej Doužer imao 24 poena, dok je Erdžan Osmani dao 14, a Džordan Lojd 13 poena. 

Bešiktaš će u finalu igrati protiv Fenerbahčea. Prošle sezone je tim Dušana Alimpijevića izgubio finale upravo od Fenera. Efes je rekorder turskog kupa sa 12 titula, Fenerbahče ima devet, dok je Bešiktaš na samo jednom trofeju iz sada već davne 2012. godine.

