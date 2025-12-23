logo
"Mislio sam da se Jokić folira": Alimpijević nije mogao da vjeruje kad je pročitao Nikolinu poruku

"Mislio sam da se Jokić folira": Alimpijević nije mogao da vjeruje kad je pročitao Nikolinu poruku

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Dušan Alimpijević otkrio je da se čuje sa Nikolom Jokićem i da ga je iznenadio kada mu je slao poruke poslije utakmice.

Nikola Jokić prati mečeve Bešiktaša i Dušana Alimpijevića Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić dominira u NBA ligi, blista na terenu i pored svega toga stiže da prati i neke druge stvari. Tako je ostavio novog selektora Srbije Dušana Alimpijevića bez riječi. Šef struke Bešiktaša nije mogao da vjeruje šta je pročitao u porukama.

"Vidite, nisam vjerovao da ima vremena da gleda te košarkaške klinike. Slao mi je slike iz svoje kuće sa jedne klinike iz Beograda. Bio sam iznenađen stvarno", rekao je Alimpijević za "Jurohups".

Taj detalj ga je iznenadio, mada je ostao potpuno šokiran kada je shvatio da Nikola prati i utakmice Bešiktaša i da gleda određene detalje u igri turskog tima.

"Nekoliko puta mi je poslao poruke po završetku utakmica Bešiktaša. Gledao je utakmice i pitao me šta smo uradili u određenom minutu. Mislio sam da se folira. Ali, stvarno mi je rekao i pitao me kako je određeni igrač nešto uradio. Shvatio sam da je zaista gledao mečeve", zaključio je Alimpijević.

Šta je Jokić pričao o Alimpijeviću?

Nikola Jokić je američkim novinarima jednom prilikom otkrio da prati seminare srpskih trenera i da je slušao pomno Dušana Alimpijevića.

"Ne znam mnogo, ali volim da gledam određene seminare. Gledao sam trenera Dušana Alimpijevića, ne znam da li ga znate, sada je u Bešiktašu. Igora Kokoškova takođe, gledao sam još nekoliko njih. Smatram da, ako želite da budete dobri, da morate da budete košarkaški fanatik. To mora da bude vaš život, volim da vidim nešto drugačije", rekao je Jokić.

