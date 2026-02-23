logo
Dušan Alimpijević nasrnuo na sudiju: "Ne moram uopšte da budem trener u Turskoj"

Dušan Alimpijević nasrnuo na sudiju: "Ne moram uopšte da budem trener u Turskoj"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srpski trener Dušan Alimpijević bio izuzetno ljut posle poraza svog Bešiktaša od Fenerbahčea u finalu Kupa Turske

dusan alimpijevic napao sudije u turskoj Izvor: X.com

Srpski trener Dušan Alimpijević (39) bio je izuzetno ljut poslije poraza svog Bešiktaša u finalu Kupa Turske protiv Fenerbahčea, 74:91. Na terenu je doslovno jurio jednog od sudija sa namjerom da se sa njim obračuna, dok su ga drugi držali da taj napad ne postane fizički. Poslije utakmice dao je burnu izjavu za medije, koja će sigurno glasno odjeknuti.

"Osjećam se užasno. Užasno! Kao prvo, Fenerbahče je lider Evrolige, imaju sjajan tim, sa sjajnim trenerom, aktuelni su šampioni Evrope i to veoma poštujemo. Ali ljudi, ne mogu ovo više da prihvatim. Svi će reći 'bilo je 17 razlike', a to ne prihvatam. U prvom dijelu meča šutnuli smo šest slobodnih bacanja, u drugom osam. Oni su imali više od 30", rekao je Alimpijević.

Nije bilo potrebno postavljati pitanja temperamentnom srpskom stručnjaku.

"Moj igrač (Devon) Dotson je izbačen trećim faulom, Džona (Metjuz) je takođe bio izbačen trećim faulom. Sa kim da igram? Sa kim da igram? I sada će svi reći: 'O čemu on priča, 17 je razlike'. Jeste, 17 je razlike, bolji su tim, čestitam im, ali pustite nas da igramo. Ne moram da budem trener u turskoj ligi, mogu da sjedim i da gledam utakmice, jer ko zna koliko puta sam sve ovo već rekao", kazao je Alimpijević i otišao ka svlačionici.

Alimpijević poslije ovog meča u hali "Sinan Erdem" počinje da se pakuje za povratak kući, jer ga sa reprezentacijom Srbije očekuju utakmice protiv Turske u petak i ponedjeljak, u kvalifikacijama za Mundobasket.

Bonus video: 

Pogledajte

03:23
Alimpijević izjava o mečevima
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

