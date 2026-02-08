"Ko će da pomogne Dušanu Alimpijeviću?": Partizan šalje "specijalca" u reprezentaciju Srbije

Ostoja Mijailović otkrio je da će Arijan Lakić igrati za Srbiju u predstojećim mečevima kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović otkrio je da će trenutno najbolji igrač i miljenik navijača Arijan Lakić biti na raspolaganju selektoru košarkaške reprezentacije Srbije Dušanu Alimpijeviću u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Tokom gostovanja na televiziji "Prva" otkrio je i da će Evoliga naredne sezone potencijalno imati 24 učesnika, što će biti svojevrstan odgovor na dolazak NBA Evopa.

"NBA dolazak u Evropu donosi velike promjene. Isto radi i Evroliga, praviće velike promjene. Neki klubovi neće biti u Evroligi. Biće proširenja na 24 kluba, gdje naći više klubova šta ako neki izađu? Gdje će se naći igrači za te klubove. Kako da riješimo da talentovana djeca ne odlaze van Srbije. Ko će da igra za reprezentaciju, ko će da pomogne Alimpijeviću da dobije ove dvije glavne utakmice", rekao je Mijailović.

Otkrio je predsjednik crno-bijelih da će Partizan pustiti Lakića na predstojeće utakmice sa Turskom koje će biti ključne za plasman na Svjetsko prvestvo.

"Hoću da pošaljem poruku selektoru da će bez obzira na to što ima problem sa povredama i šest igrača. Tražili su da Arijan Lakić pomogne reprezentaciji. On je jedan od najvažnijih šrafova, ali znamo šta je reprezentacija i kao Partizan ćemo pomoći reprezentaciji sa svim našim igračima, da pomognemo da se dobiju ti mečevi, da prevaziđemo te probleme. Ne treba da pričamo o sukobima, nego da podignemo košarku na viši nivo. Treba uraditi istraživanje koliko ljudi u ovoj zemlji voli košarku. Fudbal jeste sport koji donosi najviše novca i koji je najmasovniji, ne može da zamijeni ništa kada na JNA dođe 30.000 gledalaca ili na Marakani nešto više od toga. Da imamo Nacionalnu košarkašku dvoranu derbi bi okupio više od 30.000 navijača", rekao je Mijailović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:05 Haos na meču Partizan - Panatinaikos Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)