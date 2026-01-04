Da li će Andrej Stojaković igrati za reprezentaciju Srbije i kako stoje stvari sa igračima koji su na koledžu, o tome je pričao selektor Dušan Alimpijević

Izvor: MN Press/Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Da li će sin Peđe Stojakovića igrati za Srbiju? Andrej Stojaković igra na koledžu Ilinois i tamo ima prosjek od 14,8 poena po meču. Nije jedini, Andrej Stojaković i Filip Jović su takođe na koledžima, a o šansama da se svi oni nađu u reprezentaciji pričao je upravo selektor Dušan Alimpijević. Glavna tema bio je Andrej koji ima srpsko i grčko državljanstvo.

"Mislim da su oba saveza u kontaktu sa ocem i da razgovaraju. Nama je to takođe jedan od prioriteta. Momak igra odličnu sezonu, talentovan je i voljeli bismo da izabere Srbiju. Tu se uključila i Grčka, tako da se nadam da ćemo u nekom narednom periodu imati precizniju sliku oko toga", rekao je Alimpijević za "Sport klub".

Vidi opis Dušan Alimpijević objasnio šta se dešava u slučaju Andreja Stojakovića Andrej Stojaković, sin Peđe Stojakovića Andrej Stojaković košarkaš Andrej Stojaković Andrej Stojaković sin Peđe Stojakovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/Courtside Films/Printscreen Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Scott Kinser / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Rich von Biberstein/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Scott Kinser/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 14 14 / 14

Jedan od Dušanovih asistenata je Nemanja Jovanović koji je pomoćnik na univerzitetu "UCLA". On je jedan od ljudi koji prati situaciju u Americi.

"Jako nam je važno bilo da se ne ispusti nijedno dijete, pa čak i ako su roditelji rođeni u Americi. Čak i da ne priča na srpskom, ali da ima želju zbog pasoša i porijekla da igra za reprezentaciju. Da čak i tu ne budemo neprofesionalni, da ne propustimo neko ime, već da budemo veoma ažurni. Neka 72 imena smo stavili na oštri monitoring. Postoji tu približno 80 imena koja bi potencijalno mogla da budu pod tom slikom."

"Čuo sam se sa Jokićem"

Potvrdio je Alimpijević da ima dobru komunikaciju sa igračima i da se čuo i sa Nikolom Jokićem poslije povrede koju je zadobio na meču protiv Majamija u NBA ligi.

"Imali smo direktnu informaciju da se ne radi o težoj povredi. Bogu hvala da je tako. Ako sam dobro razumio, tri do četiri nedjelje će pauzirati i onda će se vratiti. Istu potvrdu sam dobio i od Nikole, da je to", zaključio je Alimpijević.

(Sport klub/MONDO)

BONUS VIDEO: