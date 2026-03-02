logo
Zbog ovakvih stvari mnogi mrze Real Madrid: Namjerno udario rivala koljenom u glavu, nije dobio ni žuti karton

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Ridiger je sa očiglednom namjerom udario protivničkog igrača koljenom u glavu i za to nije dobio ni žuti karton. Veliko je pitanje šta je VAR radio...

Antonio Ridiger udario koljenom protivnika u glavu Izvor: BeinSport/Screenshot

Real Madrid je jedan od najvećih klubova na svijetu i to je činjenica. Ali, isto tako je i jedan od najomraženijih. Najviše zbog "pomoći" sudija koju imaju, čak i kada postoji VAR, video tehnologija i provjere svih spornih situacija. Tako je na meču protiv Hetafea viđena sporna situacija.

Antonio Ridiger je u koljenom u glavu udario beka rivala Dijega Rika. I to sa očiglednom namjerom. Na snimcima se vidi da je imao namjeru da ga udari i da nije pokušao da se skloni dok je igrač protivničkog tima ležao na zemlji. Da stvar bude gora, sudija ništa od toga nije vidio, a ljudi iz VAR sobe nisu reagovali niti signalizirali da provjeri potencijalni crveni karton.

Pogledajte

00:18
Sramotan faul Ridigera
Izvor: BeinSport/Screenshot
Izvor: BeinSport/Screenshot

Ridiger za ovaj sramotan potez nije dobio čak ni žuti. Ali, izgleda da je karma učinila svoje pa je u završnici prvog poluvremena Hetafe poveo na "Santijago Bernabeu" poslije prelijepog gola Martina Satrijana i sa vođstvom je otišao na poluvrijeme.

Tagovi

Real Madrid Hetafe Primera Antonio Ridiger

