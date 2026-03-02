Zbog ovakvih stvari mnogi mrze Real Madrid: Namjerno udario rivala koljenom u glavu, nije dobio ni žuti karton

Ridiger je sa očiglednom namjerom udario protivničkog igrača koljenom u glavu i za to nije dobio ni žuti karton. Veliko je pitanje šta je VAR radio...
Real Madrid je jedan od najvećih klubova na svijetu i to je činjenica. Ali, isto tako je i jedan od najomraženijih. Najviše zbog "pomoći" sudija koju imaju, čak i kada postoji VAR, video tehnologija i provjere svih spornih situacija. Tako je na meču protiv Hetafea viđena sporna situacija.
Antonio Ridiger je u koljenom u glavu udario beka rivala Dijega Rika. I to sa očiglednom namjerom. Na snimcima se vidi da je imao namjeru da ga udari i da nije pokušao da se skloni dok je igrač protivničkog tima ležao na zemlji. Da stvar bude gora, sudija ništa od toga nije vidio, a ljudi iz VAR sobe nisu reagovali niti signalizirali da provjeri potencijalni crveni karton.
Ridiger za ovaj sramotan potez nije dobio čak ni žuti. Ali, izgleda da je karma učinila svoje pa je u završnici prvog poluvremena Hetafe poveo na "Santijago Bernabeu" poslije prelijepog gola Martina Satrijana i sa vođstvom je otišao na poluvrijeme.