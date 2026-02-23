Žoze Murinjo odbio da priča sa novinarima u Madridu: Zna za pravilo koje su mnogi zaboravili

Žoze Murinjo saopštio je da neće da priča sa novinarima pred revanš meč sa Real Madridom.

Nastavlja se haos pred revanš meč između Real Madrida i Benfike u Ligi šampiona. Đanluka Prestijani je suspendovan na jednu utakmicu zbog navodnog vrijeđanja Vinisijusa na rasnoj osnovi. Portugalski klub je uložio žalbu, a za to vrijeme je Žoze Murinjo donio odluku da ne priča sa medijima.

Neće se pojaviti ni na jednoj konferenciji za medije. Ni na onoj prije utakmice koja se igra na "Santijago Bernabeu" u srijedu (21 čas), ni poslije tog meča. Razlog za to je činjenica da je dobio crveni karton u Lisabonu i da ima to pravo.

"Žoze Murinjo je iskoristio svoje pravo da ne priča sa medijima prije i poslije meča protiv Reala. Njegove medijske obaveze preuzeće njegov asistent Žoao Tralhao. On će se pojaviti na konferenciji u Madridu. Žoze ne radi ništa protiv pravila, to se nalazi u UEFA pravilniku, zato što je dobio crveni karton na prvoj utakmici i suspendovan je za meč u španskoj prestonici. Može ovo da se shvati na drugačiji način od strane njegovih kritičara, da bježi i da izbjegava da odgovara na teška pitanja, ali su UEFA pravila takva i može da ih iskoristi zbog tog crvenog kartona", navodi "Skaj sport".