logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žoze Murinjo odbio da priča sa novinarima u Madridu: Zna za pravilo koje su mnogi zaboravili

Žoze Murinjo odbio da priča sa novinarima u Madridu: Zna za pravilo koje su mnogi zaboravili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Žoze Murinjo saopštio je da neće da priča sa novinarima pred revanš meč sa Real Madridom.

Žoze Murinjo odbio da priča sa novinarima u Madridu Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Nastavlja se haos pred revanš meč između Real Madrida i Benfike u Ligi šampiona. Đanluka Prestijani je suspendovan na jednu utakmicu zbog navodnog vrijeđanja Vinisijusa na rasnoj osnovi. Portugalski klub je uložio žalbu, a za to vrijeme je Žoze Murinjo donio odluku da ne priča sa medijima.

Neće se pojaviti ni na jednoj konferenciji za medije. Ni na onoj prije utakmice koja se igra na "Santijago Bernabeu" u srijedu (21 čas), ni poslije tog meča. Razlog za to je činjenica da je dobio crveni karton u Lisabonu i da ima to pravo.

"Žoze Murinjo je iskoristio svoje pravo da ne priča sa medijima prije i poslije meča protiv Reala. Njegove medijske obaveze preuzeće njegov asistent Žoao Tralhao. On će se pojaviti na konferenciji u Madridu. Žoze ne radi ništa protiv pravila, to se nalazi u UEFA pravilniku, zato što je dobio crveni karton na prvoj utakmici i suspendovan je za meč u španskoj prestonici. Može ovo da se shvati na drugačiji način od strane njegovih kritičara, da bježi i da izbjegava da odgovara na teška pitanja, ali su UEFA pravila takva i može da ih iskoristi zbog tog crvenog kartona", navodi "Skaj sport".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Žoze Murinjo Real Madrid Benfika Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC