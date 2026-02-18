logo
"Sudija je upisao kome ne smije da pokaže karton": Murinjo bijesan poslije poraza, a dva snimka pokazuju da je u pravu

"Sudija je upisao kome ne smije da pokaže karton": Murinjo bijesan poslije poraza, a dva snimka pokazuju da je u pravu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Žoze Murinjo bio je vidno bijesan poslije poraza od Real Madrida, a neki snimci sa terena idu u prilog njegovim riječima.

Murinjo bijesan poslije utakmice Benfika Real sudija znao kome ne smije da pokaže karton Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Benfika je u Lisabonu izgubila od Reala (1:0) u Ligi šampiona, gol je postigao Vinisijus i onda je nastao skandal i ozbiljne optužbe za rasizam. Nije to bila jedina tema poslije meča, pošto je Žoze Murinjo izgubio živce i napao sudiju Fransou Leteksijea i tvrdio da je proračunato dijelio kartone.

"Ne radi se uopšte o tome zašto Vinisijus nije dobio drugi žuti karton. Ja sam isključen jer sam rekao nešto što je prilično jasno. Sudija je imao papirić na kom je pisalo da Čuameni, Kareras i Hujsen ne smiju da dobiju žuti karton, jer bi to značilo da ne smiju da igraju u drugom meču. Rekao sam mu da sam vodio preko 1.400 mečeva sa klupe i da je on znao tačno kome smije da pokaže karton i kome ne smije. Na kraju je pokazao karton nekome da svi mogu da vide. Svi znamo kako ove stvari funkcionišu", vikao je Murinjo.

Da postoji uporište u njegovim riječima moglo je da se vidi i po nekim snimcima koji su počeli da kruže na društvenim mrežama. Na njima se vidi prvo kako je Federiko Valverde u glavu udario protivničkog igrača i niko nije reagovao. Čak ni VAR iako se vidi namjera da udari igrača.

Drugi je momenat u kom je Vinisijus s leđa faulirao rivala u momentu kada je imao žuti karton. Sve to analizirali su ostrašćeni navijači Reala u emisiji na "El Ćiringito". Poznati su kao veliki navijači Reala i čak su i oni u emisiji rekli da im nije jasno kako Real nije završio meč sa devetoricom. Tu su bile i bivše sudije koje su potvrdile sve to.

Pogledajte i potez Valverdea koji uopšte nije sankcionisan:

