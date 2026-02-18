logo
"Čuo sam, pet puta je ponovio istu riječ Vinisijusu": Mbape progovorio o skandalu u Lisabonu

"Čuo sam, pet puta je ponovio istu riječ Vinisijusu": Mbape progovorio o skandalu u Lisabonu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kilijan Mbape tvrdi da je dobro čuo da je igrač Benfike Đanluka Prestijani vrijeđao Vinisijusa na rasnoj osnovi.

Kilijan Mbape o incidentu na utakmici Benfika Real Madrid Izvor: Screenshot/Twitter/@Eje_Oluwaridha/Printscreen/X/Teledeporte

Potpuni haos obilježio je meč Lige šampiona između Benfike i Real Madrida. Vinisijus Žunior dao je gol za pobjedu španskog tima i onda je to odlučio da proslavi kod korner zastavice uz ples. Navijači domaćeg tima shvatili su to kao provokaciju, krenuli su zvižduci, da bi poslije toga došlo do verbalnog duela između Đanluke Prestijanija i njega. Brazilac je otrčao do sudije i tvrdio da ga je protivnički igrač vrijeđao na rasnoj osnovi.

"Broj 25 iz Benfike, neću reći njegovo ime, jer ne zaslužuje. Počeo je da priča neke loše stvari, što nije lijepo, ali je opet dio fudbala. Međutim, onda je podigao dres preko usta i pet puta je ponovio da je Vinisijus majmun. Čuo sam to. Čuli su to i igrači Benfike", rekao je Kilijan Mbape u izjavi posloke meča.

Francuski fudbaler je uvkeren da je dobro čuo i da je Prestijani upravo te riječi izgovorio.

"Od tog momenta ste vidjeli šta se desilo. Moramo mirno da objasnimo stvari. Neću da generalizujem. Više puta sam bio u Portugalu i imao sam sreću da imam dosta prijatelja ovdje i nikada mi se tako nešto nije desilo. Važno je da o ovakvim stvarima pričamo smirenim tonom i da ne generalizujemo stvari, jer ima ljudi koji ništa nisu uradili. I na stadionu je bilo 60.000 ljudi koji ništa nisu uradili i htjeli su samo da podrže ekipu."

Traži drakonsku kaznu za argentinskog fudbalera. Spomenuo je i Žozea Murinja.

"Imam veliko poštovanje prema Benfici, prema treneru Murinju koji je ispisao i istoriju Reala. Ali, ovaj igrač ne zaslužuje nikad više da igra Ligu šampiona koja je najljepše takmičenje. Navijači, novinari, mi igrači, svi uživamo u Ligi šampiona i moramo da postavimo pravi primjer i da pokažemo prave vrijednosti djeci. Nešto mora da se uradi", poručio je Mbape.

Liga šampiona fudbal Real Madrid Benfika Kilijan Mbape Vinisijus Žunior

