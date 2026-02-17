Haos u nokaut fazi Lige šampiona: 112 minuta adrenalina, golova i turbulencija

Prvi mečevi nokaut faze Lige šampiona su završeni

Nokaut faza Lige šampiona tek je počela, a mnogo iznenađenja i turbulencija pratilo je četiri susreta u ovom takmičenju. Počelo je sa nevjerovatnom pobjedom Galatasaraja nad Juventusom, a završilo se vrijeđanjem Vinisijusa, isključenjem Murinja i pobjedom Real Madrida i sve to u meču koji je trajao više od 112 minuta.

Prvi meč nokaut faze Lige šampiona najavio je uzbuđenja u nastavku sezone, ali je već drugi u kojem je Monako dočekao PSŽ vratio navijače u realnost. Favorit je pobijedio (PSŽ je pobedio 3:2). Kneževina je pokazala karakter, a i od 48. minuta igrala je bez jednog igrača, pošto je Aleksandar Golovin zaradio isključenje poslije crvenog kartona. Monako je već na startu meča zatresao gol Francuza Florijan Balogun je bio strelac u prvom minutu, a onda ponovo u 18. za velikih, velikih 2:0.

Sve je krenulo po zlu kad je u 29. minutu Dezire Due postigao gol i smanjio zaostatak, a onda je precizan bio Hakim za izjednačenje. U drugom poluvremenu je domaćin ostao bez igrača, a priliku je u 67. minutu iskoristio Due koji je postao heroj PSŽ-a. Pokušala su oba tima čestim izmjenama u završnici meča da promijene ritam, domaćin da izjednači i preokrene, a domaćin da sačuva prednost, ali promjena nije bilo.

Susret Real Madrida i Benfike bio je pun turbulencija, ali bez mnogo golova. Gosti su slavili 1:0 i to nakon što je Vinisijus Žunior postigao gol. Ipak, nije Brazilac imao mnogo vremena za slavlje pošto se odmah nakon gola požalio na rasističke uvrede. Uslijedila je duga pauza, nešto više od 10 minuta. Tako je tekao meč u nastavku - napeto. Iksljučen je i trener Benfike Žoze Murinjo, ali to nije dalo elan domaćinu da preokrene susret u svoju korist.

Na kraju, Dortmund je pobijedio Atalantu 2:0. Glavni junak je bio Seru Girasi, najprije je u trećem minutu postigao gol, a onda je u 42. asistirao za veliku pobjedu svog tima. Drugo poluvreme nije bilo naročito interesantno. Nikola Krstović je ušao odmah na početku, Lazar Samardžić u 82. minutu, ali nisu uspjeli da makar smanje zaostatak.

