Haos u Lisabonu: Vinisijus dao gol, pa prekinuo meč zbog rasizma! Murinjo isključen!

Meč nokaut faze između Real Madrida i Benfike prekinut je zbog povika rasizma.

Susret nokaut faze između Benfike i Real Madrida nije mogao da prođe bez problema. Vinisijus Žunior postigao je gol, a odmah potom bio meta rasizma, zbog čega je utakmice prekinuta na nešto više od 10 minuta.

Vinisijus, prema mišljenju mnogih jedan od najboljih fudbalera današnjice, nije mogao da proslavi gol koji je u 50. minutu postigao na gostovanju u Lisabonu. Međutim, vatreno navijanje i povici sa tribina prekinuli su ga u najsjajnijem trenutku na meču. Odmah se Vinisijus požalio na komentare i otrčao kod sudije Fransoa Leteksjea, a čitav prekid trajao je poprilično dugo.

Brazilac je vrlo često meta rasističkih komentara, uglavnom od strane navijača, a ovog puta je prstom pokazao na igrača od kojeg je čuo prozivku. U pitanju je Argentinac Đanluka Prestijani (20).

Brazilac je vrlo često meta rasističkih komentara, uglavnom od strane navijača, a ovog puta je prstom pokazao na igrača od kojeg je čuo prozivku. U pitanju je Argentinac Đanluka Prestijani (20).

Komešanja na terenu i pored aut-linije trajala su više od 10 minuta. Vinisijus se našao pored trenera i činilo se da će odustati od igre, ali je Alvaro Arbeloa uspio da smiri igrača i vrati ga na teren. U raspravu se umiješao i Kilijan Mbape, a trenutno nije poznato kako će Liga šampiona, Benfika i sam Real Madrid reagovati na dešavanja tokom meča.

Inače, Vinisijus je gol postigao sa lijeve strane i odmah nakon slavlja dobio žuti karton zbog nepoštovanja protivnika.

Ali to nije bio kraj haosu na Lužu. Nešto kasnije ponovo je bilo vatreno, a ponovo je u centru pažnje bio Vinisijus.

Brazilac je napravio faul s leđa zbog čega je Murinjo žestoko protestovao, prvo kod četvrtog sudije, a onda i kod Leteksja koji mu je na kraju pokazao crveni karton.

To znači da Murinjo neće s klupe voditi Benfiku u revanšu na Santjago Bernabeu.