Kreće nokaut faza Lige šampiona: Na samo jednom meču zaigraće Srbin

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Kreće nokaut faza Lige šampiona, a prve večeri od srpskih fudbalera gledaćemo Lazara Samardžića.

Počinje nokaut faza Lige šampiona Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Vraća se Liga šampiona! Poslije pauze gledaćemo nokaut fazu takmičenja, a u utorak su na programu četiri meča. Ovim praktično počinje šesnaestina finala, dok najboljih osam već čeka pobjednike dvomeča.

Arsenal, Bajern, Liverpul, Totenhem, Barselona. Čelsi, Sporting i Mančester siti prošli su direktno, a 16 timova će se boriti za osam preostalih mesta.

18.45 Galatasaraj Juventus

Nećemo gledati povrijeđenog Dušana Vlahovića na ovom meču, a kako su van stroja i Dejvid i Milik, sigurno je da će u napadu "stare dame" biti Lois Openda. Sa druge strane takođe ima mnogo povrijeđenih, ali će tim sa Viktorom Osimenom, Ilkajem Gindoganom, Lukasom Toreirom i Davinsonom Sančezom probati da u Istanbulu iznenadi italijanskog velikana.

21.00 Benfika Real Madrid

Gledaćemo reprizu meča koji je šokirao cijelu Evropu. Na kraju je ukrajinski golman Anatoli Trubin golom u posljednjim momentima utakmice uspio da donese timu Žozea Murinja dovoljno veliku pobjedu u Lisabonu da prođu dalje. Sada će ekipa novog trenera Alvara Arbeloe probati da izbjegne novo iznenađenje.

21.00 Borusija Dortmund - Atalanta

Ovo bi mogao biti meč za fudbalske sladokusce. Takođe, nadamo se da će se u startnoj postavi Atalante naći reprezentativac Srbije Lazar Samardžić. Sigurno je da će Nikola Krstović početi u napadu, tako da u regionu najviše interesovanja ima za ovaj meč.

21.00 Monako - PSŽ

Francuski derbi! Pari Sen Žermen nije baš onaj tim koji je prošle sezone osvojio titulu u Ligi šampiona, ali je i dalje favorit na meču sa Monakom, pogotovo jer tim iz kneževine ima osam povrijeđenih igrača. U Ligi 1 Monako stoji jako loše sa 31 bodom i tek je osmi, ali bi za sada blijedu sezonu popravila pobjeda nad velikim rivalom. I PSŽ je porazom od Rena u prošlom kolu prepustio Lensu čelo tabele, tako da Monako izgleda da ipak ima čemu da se nada u ovom dvomeču.

RK BORAC