Zvezdi otvoren auto-put ka 2 pojačanja: Odlaze klinci, a dolaze veterani za Ligu šampiona

Crvena zvezda pravi tim pod pretpostavkom da će sljedeće sezone igrati Ligu šampiona i spremila je iznenađenja za svoje navijače.

Crvena zvezda polako sprema za narednu sezonu i to pod pretpostavkom da će igrati Ligu šampiona, nada se čak i bez teških kvalifikacija. Videli smo da je Zvezda ove zime dovela tri pojačanja (Enem, Ovusu i Eraković), nastavlja i dalje da pregovara i sa Markinjosom, dok takođe merka i srpske fudbalere kojima ističu ugovori na ljeto.

U pitanju su Nemanja Gudelj i Filip Kostić, iskusni i dobro poznati reprezentativci Srbije, za koje je je Crvena zvezda upravo dobila "zeleno svetlo" da krene po njih i da tu neće biti prevelikih prepreka.

Gudelj se oprostio od Sevilje

Bilo je spekulacija da će Sevilja pokušati da ponudi novi ugovor Nemanji Gudelju (34), ali to se ipak nije desilo. Govoreći za medije u Španiji, Gudelj je rekao da mu je "glava na drugom mjestu" i da Sevilja zaslužuje kapitena koji će misliti samo na budućnost kluba, što je bila i najava da je ovo njegova posljednja sezona u Andaluziji.

Nije rekao Gudelj gdje će nastaviti karijeru, da li bi možda ostao u Španiji, ali zbog dobro poznate privatne situacije, ne bi bilo nikakvo iznenađenje da se preseli u Beograd, baš kao igrač Crvene zvezde.

Radi se o igraču koji je od 2019. godine bio u Sevilji, prije toga je igrao za Bredu, AZ, Ajaks, Tijanđin, Guangdžou i Sporting, a koji je polivalentan. Znamo da može da igra kao zadnji vezni, pa štoper, čak i kao bek, a nema sumnje da bi i Crvenoj zvezdi bio vrlo koristan.

Filipu Kostiću rekli da ide

Godinu dana mlađi od njega Filip Kostić (33) dobio je informaciju iz Juventusa da je vreme da se rastanu. Činilo se već duže vremena da će se to dogoditi, ali je Kostić "produžavao" svoju karijeru u Torinu više nego poštenim odnosim - i radio je šta god su treneri i rukovodstvo tražili od njega.

I ove sezone, iako nije bio u prvom planu, maksimalno korektno "odradio je svoju platu" i zabilježio je 17 nastupa, na kojima je upisao tri gola i jednu asistenciju.

Na kraju juna postaje slobodan agent i biće slobodan u izboru nove sredine, a čini se jedino da će Zvezda imati veću konkurenciju za njegov potpis nego što je to slučaj sa Gudeljom. Kostić je inače u karijeri igrao za Radnički iz Kragujevca, Groningen, Štutgart, HSV, Frankfurt, Fenerbahče i Juventus.

Iz Zvezde odlaze "klinci"

Crvena zvezda očigledno za narednu sezonu sprema nešto iskusniju ekipu, uz koju će se ponovo "dizati klinci". Tako je već dogovoren transfer Alekse Damjanovića u Bajer iz Leverkuzena, dok se očekuje da na ljeto iz kluba ode i Vasilije Kostov, vrlo vjerovatno u transfer rekordu srpskog fudbala.

Vidjećemo ko su novi talenti koje će Zvezda predstaviti na velikoj sceni, trenutno su najbliži tome Luka Zarić i Adem Avdić, dok će sigurno još neko iz omladinske škole dobiti šansu do kraja prvenstva.