Crvena zvezda rutinski do četvrtfinala Kupa Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Crvene zvezde osigurali su plasman među osam najboljih timova u Kupu Srbije.

Crvena zvezda rutinski do četvrtfinala Kupa Srbije Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je pobijedila Budućnost iz Dobanovaca 4:1 i plasirala se u četvrtfinale Kupa Srbije.

Nije ovo bio naročito težak zadatak za Zvezdu koja je već u 5. minutu povela iz penala Bruna Duartea, koji je izborio Džej Enem, da bi Holanđanin u 9. minutu postigao sjajan gol, iskosa sa desne strane.

Pokazalo je to da tandem Enem - Duarte odlično funkcioniše, postigao je Brazilac i drugi gol u nastavku utakmice baš poslije akcije sa Holanđaninom, tako da nije nemoguće da ih češće viđamo u nastavku sezone zajedno na terenu.

Takođe, dobar utisak ostavio je i Tomas Hendel koji je u 82. minutu postigao prelijep gol iz slobodnog udarca i vidjećemo da li je ovo naznaka buđenja kod njega, dok je jedini koji je blago razočarao bio Mahmudu Bađo. Bio je neoprezan u prvom dijelu kada je poklonio loptu Janjiću i stvorio šansu za domaćina, dok je i u finišu utakmice bilo pada koncentracije kod njega, s tim da je tad Zvezda išla ka pobjedi.

Jedini gol za srpskoligaša iz Dobanovaca postigao je Janjić u 78. minutu, kada je Subotić prošao po strani na kojoj je bio Avdić i lako je asistirao za svog saigrača na pet metara.

(MONDO)

Tagovi

FK Crvena zvezda Kup Srbije

