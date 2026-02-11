Dejan Stanković namjerno "provocira" Marka Arnautovića

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ispričao je zašto namjerno nervira Marka Arnautovića i zašto od njega uvijek traži više, iako mu je 37 godina.

Dejan Stanković se ove zime vratio u Crvenu zvezdu i u njoj zatekao iskusnog napadača Marka Arnautovića koga poznaje još iz igračkih dana. Pamti dobro Arnautović kako mu se Stanković našao u Interu, kada ga je dočekao u tinejdžerskim danima, potom je Austrijanac pazio na njegovog sina Aleksandra, da bi im se putevi opet ukrstili.

Interesantno, Stanković nije odmah htio da kuje u zvijezde Arnautovića, nego mu je pred početak priprema poručio da mora više stvari da promijeni - i čini se da ga je poslušao jer ovog proljeća igra u vrlo dobroj formi.

Međutim, ne odustaje Stanković od te taktike, ubijeđen je da Arnautovića treba malo "čačnuti" da bi davao više od maksimuma, što je i ovoga puta uradio: "Vidjeli smo dosta promjena, Malme i Selta su nešto što ja želim, ali on može mnogo bolje...", rekao je Stanković za "Max Bet Sport" i dodao:"Ja ga uvijek nerviram da bi mi on dao više, ali moram da vodim računa i o njegovom zdravlju i godinama, da selektiram kroz utakmice. Momak je dao sebe kroz svoju karijeru, a ja želim da ga imam na maksimumu, kako u glavi, tako i fizički. Naš odnos je fenomenalan".

Ono što je bilo ranije između njih ne može da zaboravi, tako da zna i da Arnautović njega doživljava kao "starijeg brata", kao što je i Sinišu Mihajlovića koji ga je štitio - i kao igrač i kao trener.

"Kako da pričam o Maretu kada ga znam baš dugo, praktično od kad je bio mali... Imao je 19-20 godina, taj Inter i to osvajanje i istorijska godina. Bio je dio tima, nastavili smo da se čujemo i družimo. Poslije toga znate kako su se putevi ukrstili, bio je i sa Sinišom. Poslije je bio sa mojim Aleksandrom u Interu, prihvatio ga je kao mlađeg brata i zaštitio ga, što se kaže 'pomazio ga tamo'. To ne može da se zaboravi. Moj odnos sa Markom nije isti kao sa Mićom i Saletom, ali je i Marko drugačiji od njih dvojice. Mi se znamo mnogo godina i privatno i družili smo se. To što je uradio za Aleksandra ja to ne mogu da zaboravim, to ide van nekih granica", rekao je Stanković i zaključio:

"Imamo odličnu saradnju i komunikaciju, sa Markom treba da se priča, da mu se govori istina, treba da mu se priđe direktno, onako kako smo obojica navikli i u saradnji sa Sinišom Mihajlovićem".

