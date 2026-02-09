Felisio Milson napustio Crvenu zvezdu: Ovo su svi detalji transfera koji se nedeljama čekao

Krilni napadač Felisio Milson nije bio u planovima Dejana Stankovića, pa odlazi iz Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela da završi veliki zimski posao - reprezentativac angole Felisio Milson napušta klub nakon što je postalo jasno da nije u planovima novog trenera Dejana Stankovića.

Felisio Milson će karijeru nastaviti u Al Džaziri iz Ujedinjenih Arapaskih Emirata, gdje će narednih šest mjeseci biti na pozajmici. Crvena zvezda će zbog toga dobiti 500.000 evra, a ukoliko Milsonov novi klub poželi da ga otkupi na kraju sezone, moraće da plati još 5.000.000 evra.

Prije godinu i po dana Felisio Milson je bio jedno od najvećih ljetnih pojačanja Crvene zvezde. Tada se pretpostavljalo da bi krilni napadač iz Angole mogao da bude nosilac igre crveno-bijelih, ali... U prvoj sezoni je odigrao 37 mečeva uz osam golova i četiri asistencije, ali je u drugoj na 26 utakmica imao tek dva gola i pet asistencija.

Ove sezone je na sedam utakmica Lige Evrope odigrao 200 minuta i nije imao doprinos golova ili asistencijama, što je vjerovatno i glavni razlog za rastanak. Prethodna sezona na evropskoj sceni bila mu je daleko bolja, jer je uprkos maloj minutaži uspio da postigne golove protiv Benfike i Barselone u Ligi šampiona.

Tokom dosadašnje karijere Felisio Milson igrao je za ekipu Real Sambila u Angoli, zatim mladi tim Leiksoeša u Portugalu, pa Maritimo, Nižnji Novgorod, Ankaraguču i Makabi iz Tel Aviva. Sada će igrati za Al Džaziru, gdje će mu saigrači biti svjetski poznata imena poput Nabila Fekira i Mohameda Elnenija, ali i srpski fudbaleri - golman Stojan Leković i vezni igrač Nikola Vukić. Za reprezentaciju Angole odigrao je 27 mečeva i postigao četiri gola, a na nedavno održanom Afričkom kupu nacija nije imao veliku minutažu.