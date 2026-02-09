logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Felisio Milson napustio Crvenu zvezdu: Ovo su svi detalji transfera koji se nedeljama čekao

Felisio Milson napustio Crvenu zvezdu: Ovo su svi detalji transfera koji se nedeljama čekao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Krilni napadač Felisio Milson nije bio u planovima Dejana Stankovića, pa odlazi iz Crvene zvezde.

Felisio Milson u Al Džaziri Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela da završi veliki zimski posao - reprezentativac angole Felisio Milson napušta klub nakon što je postalo jasno da nije u planovima novog trenera Dejana Stankovića.

Felisio Milson će karijeru nastaviti u Al Džaziri iz Ujedinjenih Arapaskih Emirata, gdje će narednih šest mjeseci biti na pozajmici. Crvena zvezda će zbog toga dobiti 500.000 evra, a ukoliko Milsonov novi klub poželi da ga otkupi na kraju sezone, moraće da plati još 5.000.000 evra.

Prije godinu i po dana Felisio Milson je bio jedno od najvećih ljetnih pojačanja Crvene zvezde. Tada se pretpostavljalo da bi krilni napadač iz Angole mogao da bude nosilac igre crveno-bijelih, ali... U prvoj sezoni je odigrao 37 mečeva uz osam golova i četiri asistencije, ali je u drugoj na 26 utakmica imao tek dva gola i pet asistencija.

Ove sezone je na sedam utakmica Lige Evrope odigrao 200 minuta i nije imao doprinos golova ili asistencijama, što je vjerovatno i glavni razlog za rastanak. Prethodna sezona na evropskoj sceni bila mu je daleko bolja, jer je uprkos maloj minutaži uspio da postigne golove protiv Benfike i Barselone u Ligi šampiona.

Izvor: MN PRESS

Tokom dosadašnje karijere Felisio Milson igrao je za ekipu Real Sambila u Angoli, zatim mladi tim Leiksoeša u Portugalu, pa Maritimo, Nižnji Novgorod, Ankaraguču i Makabi iz Tel Aviva. Sada će igrati za Al Džaziru, gdje će mu saigrači biti svjetski poznata imena poput Nabila Fekira i Mohameda Elnenija, ali i srpski fudbaleri - golman Stojan Leković i vezni igrač Nikola Vukić. Za reprezentaciju Angole odigrao je 27 mečeva i postigao četiri gola, a na nedavno održanom Afričkom kupu nacija nije imao veliku minutažu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Felisio Milson FK Crvena zvezda Ujedinjeni Arapski Emirati transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC