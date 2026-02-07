logo
Dejan Stanković donio konačnu odluku: Blokirao njegov transfer, sad ga pušta da ode

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Felisio Milson stigao je u ljeto 2024. kao veliko pojačanje na Marakanu, a sada je po svemu sudeći vrijeme za rastanak.

Crvena zvezda ipak prodaje Milsona Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaler Crvene zvezde Felisio Milson, nalazi se na izlaznim vratima Marakane, prenosi "Meridian sport". Za njegov angažman je zainteresovana Al Džazira iz UAE i razmatra se pozajmica sa pravom otkupa.

Trener Dejan Stanković više ne računa na Angolca koji je stigao u crveno-bijeli taboru u ljeto 2024. godine. Kako se navodi, pozajmica bi trajala do kraja sezone, a kada se govori o otkupnoj cijeni spominje se cifra od pet miliona evra, koliko ga je i platio srpski šampion kada je stigao iz Makabija.

Protiv Čukaričkog je bio van sastava, a posljednju šansu Stanković mu je ukazao protiv Selte kada je odigrao 12 minuta. Milson je Zvezdu je odigrao 63 utakmice, upisao 10 golova i devet asistencija i izgleda da je vrijeme za nove izazove u njegovoj karijeri.

Stanković mu dao posljednju šansu

Dejan Stanković je blokirao njegov transfer kada je došao u klub i odlučio da mu da još jednu šansu. Za njega su se raspitivali iz Samsunspora, Celja i Makabija, ali te ponude su na Marakani odbili. Trener Zvezde je očigledno vidio dovoljno od reprezentativca Angole i daće zeleno svjetlo da njegov odlazak. 

