Dejan Stanković donio konačnu odluku: Blokirao njegov transfer, sad ga pušta da ode

Felisio Milson stigao je u ljeto 2024. kao veliko pojačanje na Marakanu, a sada je po svemu sudeći vrijeme za rastanak.
Fudbaler Crvene zvezde Felisio Milson, nalazi se na izlaznim vratima Marakane, prenosi "Meridian sport". Za njegov angažman je zainteresovana Al Džazira iz UAE i razmatra se pozajmica sa pravom otkupa.
Trener Dejan Stanković više ne računa na Angolca koji je stigao u crveno-bijeli taboru u ljeto 2024. godine. Kako se navodi, pozajmica bi trajala do kraja sezone, a kada se govori o otkupnoj cijeni spominje se cifra od pet miliona evra, koliko ga je i platio srpski šampion kada je stigao iz Makabija.
Protiv Čukaričkog je bio van sastava, a posljednju šansu Stanković mu je ukazao protiv Selte kada je odigrao 12 minuta. Milson je Zvezdu je odigrao 63 utakmice, upisao 10 golova i devet asistencija i izgleda da je vrijeme za nove izazove u njegovoj karijeri.
Stanković mu dao posljednju šansu
Dejan Stanković je blokirao njegov transfer kada je došao u klub i odlučio da mu da još jednu šansu. Za njega su se raspitivali iz Samsunspora, Celja i Makabija, ali te ponude su na Marakani odbili. Trener Zvezde je očigledno vidio dovoljno od reprezentativca Angole i daće zeleno svjetlo da njegov odlazak.