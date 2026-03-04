Zlatan Ibrahimović izgubio na sudu od muškarca koji mu se uselio u kuću

Zlatan Ibrahimović i supruga Helena Seger izgubili na sudu i ne mogu da izbace iz kuće muškarca koji im se uselio u 11 miliona vrijednu nekretninu.

Slavni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović izgubio je višegodišnji sudski proces protiv Rolanda Sjelina, muškarca koji živi u zgradi koja je u njegovom vlasništvu. Zlatan Ibrahimović i njegova nevjenčana supruga Helena Seger još od 2022. godine vode bitku po sudovima u Švedskoj i pokušavaju da izbace muškarca iz stana u kome živi, međutim zakon je ipak bio na strani slabijeg.

O čemu se radi? Ovaj muškarac smije da nastavi da živi u Zlatanovoj zgradi i ubuduće pošto je izborio "stanarsko pravo", dok s druge strane fudbaler nema pravo da ga izbaci iz stana - niti da ruši zgradu kako je to vjerovatno namjerio kada ju je kupio i htio da na tom mjestu izgradi velelepnu vilu.

Zlatan bez veze potrošio 11 miliona evra

Ibrahimović je zajedno sa Helenom Seger 2022. godine kupio zgradu u Estermalmu, luksuznoj četvrti Stokholma, za oko 11 miliona evra i od tada ne može da se useli u nju, niti može da je ruši. Problem je nastao zbog toga što su se stanovi u ovoj zgradi iznajmljivali preko jedne agencije, s kojom je ugovor imao i pomenuti muškarac, a to je na kraju bio ključni dokaz da do dana današnjeg ostane u njemu.

Iako su poništili ugovor sa kompanijom za nekretnine sa kojom je prethodni vlasnik imao dogovor o zakupima, ovaj muškarac je bio jedini stanar koji nije htio da se iseli - i tužio je Ibrahimovića i Helenu Seger, na kraju i dobio presudu u svoju korist.

Kako je stanar pobijedio Zlatana na sudu?

Spor se ukratko ticao pitanja da li stanar treba da bude primoran da se iseli ili da mu se dozvoli da ostane da živi u stanu s istim pravima kao da ima neposredni zakup, iako mu je ugovor raskinut.

U novembru 2024. godine Okružni sud u Stokholmu presudio je da stanar ima pravo da ostane u stanu, što je sada potvrđeno i na Apelacioniom sudu, objavljeno je zvanično u švedskim medijima: "Presuda okružnog suda je dobro napisana i zadovoljni smo što Apelacioni sud dijeli našu procjenu pravne situacije. Moj klijent je veoma zadovoljan i osetio je veliko olakšanje jer i Apelacioni sud vjeruje u njegovu priču. Bio je hrabar i istupio je u medijima. Ovo je za njega veliki korak ka tome da zadrži svoj dom", rekao je zastupnik stanara Roland Sjelin, advokat Udruženja stanara.

Zlatanu Ibrahimoviću i Heleni Seger preostaje još samo žalba u Vrhovnom sudu, ali malo je vjerovatno da će biti usvojena, dok ih sad čekaju "lijepi" troškovi suđenja. Ukupno, potrošili su oko 150 hiljada evra na troškove, od čega je 108 hiljada evra samo za njihovog advokata, koji nije dobio slučaj, a koga je angažovala upravo Helena Seger po preporuci.

Zlatan kupio i crkvu, da bi je srušio

Zlatan Ibrahimović je rođen u braku harmonikaša Šefika Ibrahimovića iz Bijeljine i spremačice Jurke Gravić iz sela Prkos u okolini Zadra. Pored pokojnog brata Sapka i rođene sestre Sanele, Zlatan po majci ima još polusestre Moniku i Violetu iz prvog braka, a kasnije i polubrata Aleksandra Đorđevića, koji je rođen u vanbračnoj vezi nakon što se brak sa Šefikom raspao. Sa svima njima poznati fudbaler bio je u korektnim odnosima, iako uslovi za održavanje kontakata unutar familije nisu uvijek bili idealni, o čemu je često pričao.

Ali, uvijek se trudio da svoje bogatstvo podijeli sa njima, tako je njegova njegova rođena sestra Sanela vlasnica stana u blizini Muzeja moderne umjetnosti u Malmeu, a na njoj se vode stan u kojem živi njihova majka, ali i nekretnina u Novalji. U ovom hrvatskom gradiću na moru naklazi se apartman za koji je Zlatan u autobiografiji naveo da ga je kupio rođenoj majci, koja je inače porijeklom iz Hrvatske, ali se u zvaničnim dokumentima navodi da je vlasnik njegova rođena sestra.

Sa druge strane, Zlatanova majka Jurka vlasnica je crkve u Švedskoj. Preko kompanija koje je osnovao, u kojima vlasnički udio imaju majka i polubrat Aleksandar, Zlatan je prije nekoliko godina kupio zgradu u kojoj senalazila jedna od crkava u Stokholmu. Prvobitno je planirano da se ovaj objekat renovira i preuredi u gradsku kuću, ali nije poznato kako su planovi odmakli.

