Saznajemo šta se dešava oko Milsona: Dejan Stanković tražio jednu stvar od Zvezde

Crvena zvezda zna da postoji interesovanje za Felisija Milsona iz tri različite zemlje, a za sada je odluka da ne može da ide prije kraja januara.

Izvor: MN PRESS

Felisio Milson nije ostavio za sada sjajan utisak u Crvenoj zvezdi, posebno jer je plaćen pet miliona evra, tako da se svaki prelazni rok pojavljuje informacija da će otići sa stadiona "Rajko Mitić". Tako je i ove zime, kada je i najveća šansa da ode iz kluba, ali za sada od toga još nema ništa.

Kako saznaje MONDO, Crvena zvezda je odlučila da zadrži Milsona makar do kraja januara. Dejan Stanković je tokom priprema u Turskoj vidio dobre stvari od krilnog igrača iz Angole i planira da ga koristi u mečevima sa Malmeom i Seltom.

Upravo poslije ovih mečeva, koji su zakazani za 22. i 29. januar, očekuje se nova runda pregovora oko Milsona. Imaće priliku da na tim utakmicama pokaže da li zaslužuje da ostane u Zvezdi - ili će doći do razmatranja ponuda koje su stigle za njega. Za sada Crvena zvezda jedino ima informacije o interesovanju za njega, ne i konkretnim ponudama koje su stigle na njenu adresu.

Ko traži Milsona?

Najviše je zagrizao turski Samsunspor, koji je od Zvezde kupio i Šerifa Endiajea i prezadovoljan je njime, dok su tu još i Celje (Slovenija) i Makabi Tel Aviv (Izrael).

Dobra vijest za Zvezdu je da se i njima ne žuri toliko i spremni su da začekaju da odigra utakmice s Malmeom i Seltom i vidi šta ju čeka u Ligi Evrope, pošto se registracioni period u Turskoj, Sloveniji i Izraelu zatvara u februaru, baš kao i u Srbiji. Tako u Turskoj mogu da kupuju do 6. februara, u Sloveniji do 11, a u Izraelu do 15. februara.

Ujedno, Zvezda će poslije tih utakmica za Malmeom i Seltom moći da registruje trojicu novih igrača u Ligi Evrope, a Daglas Ovusu igra baš na Milsonovom mjestu i plan je da tokom proljeća dobije veću šansu.

Tokom priprema Milson je igrao na mjestu desnog krila i tu se očekuje i protiv Malmea i Selte, dok će po lijevom najvjerovatnije biti Nemanja Radonjić. Ove sezone ima dva gola i pet asistencija, što je i dalje premalo u odnosu na očekivanja s kojima je došao iz Izraela u ljeto 2024.