Dejan Stanković o najmaleroznijem igraču Zvezde: Operisao ligament koljena, pa opet morao pod nož

Dejan Stanković pohvalio je Vladimira Lučića, dvostrukog strijelca Crvene zvezde u pobjedi protiv Debrecina. Iza njega je veoma težak period, iz kojeg se vraća spreman da "zapne" i izbori se za ulogu.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković pohvalio je u Antaliji Vladimira Lučića (23), krilnog napadača i dvostrukog strijelca za Zvezdu protiv Debrecina. Za i dalje mladim igračem je veoma komplikovan period, jer je krajem sezone 2024/25 doživio kidanje ligamenta koljena i morao na operaciju, a ove sezone je mjesecima odsustvovao zbog operacije krajnika.

"Siguran sam da Lučke ima kvalitet da bude u užem rosteru. Bio je na pauzi, ali gledajući kako trenira, igra, i radi mislim da će brzo izaći iz toga i da će biti ozbiljna opcija za prvih 11", rekao je Dejan Stanković za TV Arena sport.

Lučić je na početku ove sezone nastupao i u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Linkolna i Leha, bio na klupi u Ligi Evrope, a redovnu minutažu dobijao je u Superligi. Bio je dvostruki asistent u pobjedi protiv OFK Beograda 7:1, strijelac protiv Mladosti (4:1) i Železničara (7:1), a onda ga je u oktobru stigao novi problem.

Sudeći prema igrama u Antaliji, operacije ga nisu zaustavile, već su mu dale dodatni motiv da se nametne novom-starom treneru Zvezde.

"Lako je pored Magika"

Sa zadovoljstvom je Stanković pričao i o igri Zvezdinog "Magika", Aleksandra Kataija (34), koji je dirigovao igrom u Antaliji, u pobjedi protiv Debrecina.

"Zadovoljan sam Saletom. Pored njega je dosta lako da se igra. On je Mađiko i ostao je Mađiko. Razigrava igrače, vidi sve", kazao je Stanković za TV Arena sport.

"Od Stankovića tražim jednostavnost"

Naglasio je Zvezdin trener i doprinos dvostrukog asistenta, Zvezdinog rezervnog desnog beka Nikole Stankovića (22).

"Tražim od Stankovića jednostavnost, da se u zadnjoj trećini naprave jednostavne odluke. To je radio, namjestio dva lijepa gola, imao dosta lijepih prodora. U cjelokupnoj slici prezadovoljan sam današnjoj utakmicom", dodao je Stanković, poslije meča protiv četvrtoplasirane ekipe mađarskog prvenstva.

Nikola Stanković je desni bek koji se početkom ove sezone vratio na "Marakanu" iz Čukaričkog, a bio je u Zvezdi i u toku prvog trenerskog mandata svog slavnog prezimenjaka Dejana i odigrao 13 utakmica pod njegovim vođstvom.

Zvezde će četvrtu i posljednju utakmicu na pripremama u Antaliji odigrati 15. januara protiv Salcburga. Biće to "generalna proba" za 22. januar i prvi takmičarski meč u 2026. godini, na gostovanju Malmeu u Švedskoj, u pretposljednjem kolu ligaške faze Lige Evrope.