Dejanu Stankoviću fali još jedno pojačanje: Vidio i Terzić koga mora da dovede u Zvezdu

Sve je izvjesnije kako će Crvena zvezda igrati kod Dejana Stankovića i da je novom treneru potrebno još samo jedno pojačanje. Jedino tu blago "škripi" i vidjećemo da li će Zvezdan Terzić reagovati nakon svega viđenog u Turskoj.

Crvena zvezda je ostvarila tri pobjede u tri dosadašnje kontrolne utakmice na priprema u Antaliji i već sada smo dobili obrise toga kako će ekipa izgledati u drugom mandatu Dejana Stankovića. Vidjeli smo da Stanković još vaga između toga da li će Zvezda biti u 4-2-3-1 ili 4-3-3 formaciji, oko čega postoji mala i bitna razlika, dok se na osnovu minutaže, zalaganja i forme može naslutiti i kojih 11 će izabrati za prvu takmičarsku utakmicu koja ga čeka 22. januara protiv Malmea u Švedskoj.

Već sada je jasno i da na toj utakmici neće biti kapitena Mirka Ivanića, koji je napustio pripreme zbog manje povrede, kao i da neće moći odmah da računa na pojačanja Džeja Enema i Daglasa Ovusua koji mogu da budu registrovani tek od nokaut faze Lige Evrope. Ujedno, tu je prostor za Zvezdu da angažuje još jedno pojačanje.

Ko je siguran kod Dejana Stankovića?

Stanković je koristio trojicu golmana tokom mečeva sa Manhajmom, Arauom i Debrecinom, a iako je Glazer imao približno sličan broj minuta kao Mateus - izvjesno je da će Brazilac zadržati status jedinice tokom proljeća, dok je Guteša treći u poretku i čeka da mu Izraelac oslobodi mjesto.

Na mjestu desnog beka gledali smo najčešće Seola, dok je jedno poluvreme za Jegora Pruceva bilo dovoljno da se vrati u OFK Beograd i neće ostati u timu. Dobar utisak protiv Debrecina ostavio je i Nikola Stanković koji je odigrao čitavih 90 minuta. Kada je u pitanju lijevi bok, Stanković je koristio Tiknizjana i Avdića koji su podijelili minutažu, a utisak je da je ipak reprezentativac Jermenije bliži prvoj postavi zbog iskustva.

Najviše su se rotirali štoperi, Stanković je dao šansu svima i posebno dobar utisak ostavio je Stefan Gudelj, koji se povrijedio, a čini se da je najdalji od prve postave Rodrigao koji je i najmanje igrao zbog manjih problema. Trenutno se čini da će Stanković probati da formira tandem Učena - Veljković, ali je to i dalje otvoreno pitanje.

U veznom redu je neprikosnoven Rade Krunić, Elšnik je igrao više od Hendela i potencijalni reprezentativac Austrije bi mogao za početak da se sa Bađom bori za minute, s tim da će povreda Ivanića otvoriti prostora za svu trojicu. Tu je naravno i mladi Vasilije Kostov koji će imati prostora da se razigra i tokom proljeća.

Na desnom boku dva puta je startovao Milson, jednom Babika, ali čini se da je reprezentativac Gabona od svih igrača možda i najdalje od uloge startera, s tim da bi mogao da ima ulogu protiv Malmea i Selte.

Poslije toga djeluje da bi Daglas Ovusu mogao da zablista, prostor bi trebalo da dobije i Luka Zarić i utisak je da je sada pomalo i gužva na desnom boku, gdje je bilo najviše prostora u prethodnih nekoliko nedjelja zbog povreda. Što se tiče lijeve strane, na njoj deluje da je Nemanja Radonjić zadobio povjerenje i da će imati šansu to da iskoristi sve dok god je Ivanić povrijeđen i nije dodatna opcija za to mjesto.

U napadu Arnautović i Duarte imaju blagu prednost u odnosu na Džeja Enema, koji je odmah pogodio, tu je naravno i Aleksandar Katai koji će mnogo više igrati u Superligi, pa Dejana Stankovića čekaju "slatke muke" u špicu.

Šta još fali Stankoviću u Zvezdi?

Od onoga što smo vidjeli do sada utisak je da je Zvezda popunjena na svim pozicijama, s tim da bi pojačanje mogla da traži na štoperu. Iako ima dovoljan fond igrača na tom mestu, videlo se i tokom jeseni da Zvezdi fali jedan komandant, neko ko ima suv kvalitet i ne pravi mnogo grešaka...

Taj neko trebalo bi da igra uz Učenu i Veljkovića, da polako uz njega stasava i mladi Gudelj, dok je za sada utisak da su Leković i Rodrigao najbliži odlasku.

Crvena zvezda inače za proljeće u Ligi Evrope može da registruje trojicu novih igrača i dva mjesta su već popunjena (Enem i Ovusu), dok se treće ime čeka nakon što se "ovjeri" plasman u nokaut fazu. U njoj će Zvezdi svakako biti potreban još jedan štoper i videćemo da li će zbog njega Zvezan Terzić "razbiti kasu".

Pratio je svaki meč Zvezde uživo u Antaliji, zajedno sa svojim saradnicima, tako da je i sam sigurno primijetio da bi još jedno pojačanje "zaokružilo" ekipu Dejana Stankovića.

Do kraja priprema Zvezdu čeka još "generalka" protiv Salcburga, a onda put za Malme, pa čekanje Selte za proljeće u Evropi.

