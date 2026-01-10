Dominacija Crvene zvezde na pripremama za osmijeh Stankovića: Kostov plesao na terenu, upisao se i Enem

Crvena zvezda pobijedila je Arau rezultatom 4:1, golove su postigli Arnautović, Elšnik, Kostov i Enem, mladi Vasilije je pored pogotka imao i asistenciju.

Crvena zvezda upisala je dvije pobijede na dvije pripremne utakmice u Turskoj. Savladala je Arau dosta ubjedljivo (4:1). Dejan Stanković je u odnosu na pobjedu protiv Majnhajma (2:0) napravio samo jednu promjenu i umjesto povrijeđenog Mirka Ivanića na teren je poslao Vasilija Kostova koji je plesao po terenu. Pored gola upisao je i asistenciju, a u strijelce se upisao i Džej Enem.

Zvezda je odlično počela meč i povela već u 18. minutu kada je Marko Aranutović bio siguran sa penala. Napadi srpskog tima su se nastavili, da bi u 38. minutu Elšnik pogodio glavom na centaršut Nemanje Radonjića. Sa tim rezultatom otišlo se na pauzu.

Stanković nije pravio promjene, a u 55. minutu je Kostov uspio da se upiše u strijelce poslije nekoliko neiskoršćenih šansi iz prvog dijela. Upravo je on u 87. minutu asistirao Enemu za gol i konačan rezultat.

Neće mnogo odmarati pošto Zvezda već sutra, 11. januara igra protiv mađarskog Debrecina.