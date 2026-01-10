"I mene je to poremetilo": Stanković spustio glavu i priznao da je zabrinut zbog Ivanića

Dejan Stanković priznao je da i njega brine povreda Mirka Ivanića, a pričao je i o pobjedi protiv Araua na pripremama.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda upisala je dvije pobjede na dvije pripremne utakmice. Prvo je savladala Majnhajm (2:0), pa je onda bila znatno ubjedljivija protiv Araua (4:1). Dejan Stanković je po završetku meča priznao da je zadovoljan, ali da ga brine jedno - povreda Mirka Ivanića koji se vratio za Beograd.

"I mene je poremetila povreda Ivanića. Za Mićkov problem znamo, vuče to godinu i po dana unazad. Kada god su duže pauze i vrati se na trening... Da, ima problem. Došao je u momenat kada ne zna da li je grč, povreda, umor, zamor. Imamo problem. Poslali smo ga za Beograd na terapije, vidjećemo kada će biti spreman, nećemo žuriti. Kapiten je Zvezde, za mene najbolji igrač i lider. Neću žuriti sa njim, kada bude 100 odsto spreman da se vrati i ostane u ekipi do kraja sezone", rekao je Stanković za Arenu sport i samo spustio glavu dok je pričao o toj povredi.

Gol Kostova protiv Araua Izvor: YouTube/Arena sport

Analizirao je zatim meč protiv švajcarskog tima i objasnio da je neophodno da se izbace jednostavne greške koje se ponavljaju.

"Prva prijateljska bila je poslije samo tri treninga i trajala je samo 45 minuta. Ova druga je bila 90 poslije sedam dana. Tebo je izašao zbog udarca, Arnautović zbog predostrožnosti. Radonjić isto, da nije to, igrali bi 90. I nemamo i imamo vremena. Vidio sam dosta toga. Ritam se promijenio, dosta jakog intenziteta i ponavljanja. Opet smo imali dosta tih jednostavnih grešaka. Kada bi te jednostavne greške izbacili, to je još 5-6-7 minuta posjeda, kontrolisali bi igru još više. Bezveze izgubimo te lopte, posebno u zadnjoj trećini gdje bi trebalo da budemo još koncentrisaniji i da završimo akciju."

"Ja bih šutirao desnom"

Crvena zvezda Arau 4:1 Izvor: YouTube/Arena sport

Pričao je o dvojici pojačanja, Daglas Ovusu nije dobio šansu, dok je Džej Enem ušao u igru u 72. minutu umjesto Marka Arnautovića i postigao je gol. Prije pogotka imao je i zicer koji nije iskoristio.

"Sigurno da daju više opcija, ideja i mogućnosti. Kada dobiješ brzinu sa Ovusuom, snagu i školski napad dubine od Enema. Vidjeli ste, jedan gol, jedna šansa, da san ma njegovom mjestu šutirao bih desnom, ne slabijom nogom, ali daje opciju više. Ima dosta utakmica, biće nam potreban. Želimo da pokažemo najbolji fudbal sa dobrim intenzitetom, najboljim odnosom na svetu i dobrom organizacijom", zaključio je Stanković.