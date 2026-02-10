Raskid ugovora u Zvezdi: Došao poslije podrške Pavkoviću, ostao samo tri mjeseca

Crvena zvezda se ekspresno rastala sa Draganom Bojatom.

Crvena zvezda je raskinula ugovor sa Draganom Bojatom, prenosi "Meridijan Sport". U pitanju je fudbaler koji je u Zvezdu inače stigao u novembru, odnosno zadržao se tako na stadionu "Rajko Mitić" manje od tri mjeseca - i za to vrijeme nije upisao niti jedan minut na terenu.

O čemu se radi? Zvezda je odlaskom Milsona na pozajmicu u Emirate ispunila kvotu pozajmljenih igrača, tako da je pozajmica u Napretku otpala kao mogućnost za Bojata i njegov ugovor je raskinut. Očekuje se da Napredak uskoro potpiše ugovor sa njim, dok čak nije isključeno da na ljeto dobije novu šansu na "Marakani" - mada je pitanje da li se to može očekivati, kada do sada nikoga nije ubijedio da ima kvalitet za Zvezdu.

Kako je Bojat došao u Zvezdu?

Novi Pazar je raskinuo ugovor sa Draganom Bojatom zbog njegove podrške generalu Nebojši Pavkoviću, poslije čega je Zvezda reagovala i potpisala je ugovor sa ovim defanzivcem.

"Zahvalan sam Crvenoj zvezdi na prilici koju mi je dala. Time je još jednom pokazala da je ne samo sportska sila, već i prava institucija ove zemlje, čuvar tradicije i vrijednosti koje nas određuju", rekao je Bojat na predstavljanju u Zvezdi prošlog novembra, kada je obukao i majicu s generalnom Pavkovićem.

Odmah po potpisu za Zvezdu je neko vrijeme trenirao sa OFK Beogradom, ali je na kraju ipak odlučeno da ode u Napredak, za koji je zabilježio dva nastupa, kao pozajmljen igrač. Sada će postati punopravni član ovog kluba.

