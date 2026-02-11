Crvena zvezda prihvatila ponudu za napadača: Nova milionska prodaja, sve je dogovoreno

Mladi napadač Crvene zvezde Aleksa Damjanović nastaviće karijeru u Njemačkoj.

Crvena zvezda i Bajer Leverkuzen dogovorili su se oko transfera talentovanog napadača Alekse Damjanovića, prenosi "Meridian sport". Već neko vreme se govorilo o interesovanju Nijemaca, a izgleda da je sve gotovo.

Kako se navodi, Zvezdino dijete će u četvrtak otputovati na ljekarske preglede, a potom potpisati ugovor sa Bajerom. Srpski šampion će od prodaje bisera zaraditi između 5.000.000 i 6.000.000 evra, dok bi kroz potencijalne bonuse u narednom periodu mogli da prihoduju još oko dva miliona.

Damjanović će se vratiti na Marakanu i ostati do kraja sezone, pa se očekuje da se stavi na raspolaganje novom klubu na ljeto. Bilo je još interesanata iz Njemačke jer su se za mladog napadača raspitivali Hofenhajm, Lajpcig i Frankfurt.

Aleksa Damjanović još nije punoljetan, pošto je rođen u decembru 2008. godine. Odlikuju ga visina (198 cm) i sjajna tehnika, što je i privuklo mnoge klubove. Debitovao je za Zvezdu sa 16 godina i ove sezone je upisao i gol u Kupu Srbije, ali u dresu Grafičara jer je igrao na dvojnoj registraciji.

Konkurencija na Marakani je trenutno jaka, pa će Damjanović biti jedan u nizu bisera koji će napustiti Marakanu i popuniti klupski budžet.

