Borba za osminu finala: Direktan prenos Lige šampiona na Arena Sport TV

Izvor: Depositphotos

Pred nama su utakmice plej-ofa Lige šampiona, faze takmičenja u kojoj će se timovi boriti za plasman u osminu finala. Riječ je o klubovima koji su ligašku fazu završili pozicionirani od 9. do 24. mjesta, te će se oni međusobno boriti za plasman među 16 najboljih timova Starog kontinenta.

U direktnom prenosu na Areni Sport, već u utorak, 17. februara uživaćemo u susretima Galatasaraj - Juventus (18.45, Arena 2 Premium), Benfika - Real Madrid (21.00, Arena 1 Premium), Borusija Dortmund - Atalanta (21.00, Arena 3 Premium). Dan kasnije, u srijedu 18. februara od 21 čas igraju Olimpijakos - Bajer Leverkuzen (Arena 2 Premium), i Bode/Glimt - Inter (Arena 3 Premium). Revanš mečevi igraju se naredne sedmice. Podsjećamo, direktan plasman u osminu finala ostvarili su Arsenal, Bajern, Liverpul, Totenhem, Barselona, Čelsi, Sporting i Mančester siti.

Fudbaleri Crvene zvezde igraće sa Lilom u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope. Biće ovo repriza duela iz novembra prošle godine kada je Zvezda sa 1:0 slavila kod kuće u 4. kolu Lige Evrope. Prva utakmica igraće se 19. februara (21.00, Arena 1 Premium) u Francuskoj, a revanš sedam dana kasnije na stadionu „Rajko Mitić“.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

