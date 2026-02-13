logo
Film “Saučesnici” premijerno prikazan i u Banjaluci

Film "Saučesnici" premijerno prikazan i u Banjaluci

m:tel i TS Media pružaju podršku razvoju domaće i regionalne filmske produkcije

Film “Saučesnici” premijerno prikazan i u Banjaluci Izvor: m:tel

Nakon premijere u Beogradu, film „Saučesnici“ premijerno je prikazan i pred banjalučkom publikom 12. februara u kinu Cineplexx Palas. Riječ je o psihološko-socijalnoj drami sa elementima trilera, nastale po scenariju Ognjena Obradovića i u režiji Marka Novakovića.

Izvor: m:tel

Film je producirao Lazar Ristovski, dok je izvršni producent Jovan Ristovski. Ostvarenje je realizovano u produkciji Zillion Film-a, uz manjinske koproducente Inter Film iz Hrvatske i Partysans iz Sjeverne Makedonije, kao i uz podršku m:tel-a i TS Media – multimedijalnog segmenta Telekoma Srbija, koji kontinuirano ulažu u razvoj domaće i regionalne audio-vizuelne produkcije i savremenih formata sadržaja.

Svjetsku premijeru film je imao u novembru prošle godine na ARPA Film Festivalu u Los Anđelesu, dok se festivalski život nastavlja u februaru na Winter Film Festivalu u Njujorku.

Nakon bioskopske distribucije u Srbiji i BiH, film „Saučesnici“ dobiće i mini-seriju od četiri epizode, koja će biti dostupna u TS Media videoteci, dodatno potvrđujući strateško opredeljenje Telekom Srbija grupe ka razvoju digitalnih platformi i dostupnosti kvalitetnog domaćeg sadržaja široj publici.

