Za ljubav u svakoj sekundi: Huawei pametni satovi u m:tel ponudi

Izvor Promo
0

Obradujte voljenu osobu i uštedite do 114 KM

Za ljubav u svakoj sekundi: Huawei pametni satovi u m:tel ponudi Izvor: m:tel

Povodom Dana zaljubljenih, donosimo vam posebnu ponudu Huawei pametnih satova po sniženim cijenama.

Iz m:tel ponude, za vas izdvajamo pažljivo odabrane modele: Huawei Watch Fit 4 White, Huawei Watch Fit 4 Grey Woven i Huawei Watch Fit 4 Pro Blue, savršene za različite stilove i za pažnju koja traje.

Prelijep i moderan, Huawei Watch Fit 4 nudi vrhunski spoj elegancije i naprednih funkcionalnosti za praćenje zdravlja i fizičke aktivnosti, uz diskretna obavještenja o pozivima i porukama, da ostanete povezani u svakom trenutku.

Iskoristite priliku da idealan poklon pronađete u m:tel prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine, kao i putem m:tel web shop-a. Obradujte voljenu osobu pažljivo odabranim poklonom koji spaja stil, tehnologiju i pažnju.

Poklonite ljubav koja traje - uz Huawei Watch Fit 4 iz m:tel ponude.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

