Početak februara u znaku dobrih filmova u m:tel TV ponudi

Izvor Promo
0

m:tel TV paketi donose sate najboljeg TV sadržaja za sve ukuse i generacije. Koju god TV platformu da koristite uživaćete u svom slobodnom vremenu pred vašim TV ekranima.

Februar m:tel filmovi Izvor: m:tel

U subotu 7. februara na TV Pink Thriller možete pogledati akcioni triler, film “Opasno” u 14.00 časova.

On je bivši sociopata koji putuje na udaljeno ostrvo da bi istražio misteriju vezanu za smrt svog brata. Međutim, veoma brzo otkriva da se upleo u nešto o čemu nije ni sanjao...

Izvor: m:tel

Na TV kanalu HBO na programu je uzbudljiv triler, film “Zamka”. Biće emitovan u nedjelju 8.2. u 22.55 časova.

Otac i njegova kćerka tinejdžerka prisustvuju pop-koncertu, ali ubrzo shvataju da su u središtu mračnog i zlokobnog događaja…

Izvor: m:tel

Triler, akcija, drama-sve to u filmu “Napad na Bijelu kuću”, u ponedjeljak 9. februara u 22.00 časova na Star TV.

U obilasku Bijele kuće sa svojom mladom kćerkom, policajac skače u akciju da zaštiti svoje dijete i predsjednika od naoružane grupe paravojnih formacija. Policajac s Kapitola Džon Kol upravo je dobio odbijenicu za svoj posao snova u Tajnoj službi koja se bavi zaštitom predsjednika SAD. Ne želeći ovom viješću da razočara svoju kćerku, on je vodi u razgledavanje Bijele kuće koju upravo tada napadnu do zuba naoružani pripadnici paravojne grupe. Dok je vlada u haosu, a vremena je sve manje, jedino Kol može spasiti predsjednika, svoju kćerku i državu.

Izvor: m:tel

Kriminalistička dramu “Agata i Ištarino prokletstvo”, možete pogledati u srijedu 11. februara u 21.00 čas na TV Epic Drama.

Agata putuje u Bagdad i saznaje da je naivnom mladom arheologu Maksu potrebna njena pomoć, budući da se, u vili u kojoj odsjedaju, dešava čitav niz ubistava…

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

Tagovi

m:tel filmovi

Komentari 0

