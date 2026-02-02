Crvena zvezda može direktno u Ligu šampiona!

Crvena zvezda bi mogla direktno da se plasira u Ligu šampiona i trenutno se nalazi na dobrom putu da to i ostvari.

Dobro je poznato da je srpski fudbal u posljednjih nekoliko godina drastično nazadovao na UEFA listi i da je jedna od posljedica toga da prvak Srbije u kvalifikacijama za Ligu šampiona startuje od drugog kola, međutim Crvena zvezda je dobila više nego dobre vijesti.

Tokom vikenda u kome je Zvezda preuzela prvo mjesto na tabeli Superlige od Partizana, poklopili su joj se i drugi rezultati u Evropi i trenutno je na "pol" poziciji za direktno učešće u Ligi šampiona iduće sezone.

Naravno, mnogo je još do kraja sezone, ali ovo će biti veliki signal svima u Crvenoj zvezdi da "zapne" i potvrdi ovu poziciju.

Kako Zvezda može direktno u Ligu šampiona?

Prema pravilima koja važe od 2023. godine direktan plasman ne dobija prvak 11. lige Evrope, nego isključivo klub sa najboljim klupskim koeficijentom koji se nije direktno plasirao u Ligu šampiona. Dakle, gleda se plasman šampiona svih liga koje su ispod desetog mesta na UEFA rang-listi, a onaj koji je u prethodnih pet sezona obezbijedio najbolji koeficijent - ide direktno u elitu.

Takođe, jedini uslov je da u prethodnoj sezoni Lige šampiona osvajač "ušatog" pehara i kroz svoje prvenstvo obezbijedi direktan plasman u elitu, što se gotovo uvijek i dešava, pa se tako otvara pomenuto slobodno mjesto.

U ovom trenutku Zvezda ima sedmi najbolji koeficijent, ali klubovi koji su ispred nje nisu trenutni lideri u domaćim prvenstvima.

Kako Zvezda može da zadrži ovo mesto?

Preduslov svega je da Crvena zvezda osvoji Superligu Srbije, odnosno bez toga ne može da se nada ovom pomjeranju iz druge runde kvalifikacija u grupnu fazu. Partizan nema tako dobar koeficijent i čak ako bude šampion moraće u drugu rundu kvalifikacija.

Olimpijakos je treći na tabeli u Grčkoj, a PAOK je drugoplasirani, s malim zaostatkom u odnosu na AEK, tako da tu još svašta može da se zakomplikuje, a Rendžers je trećeplasiran u prvenstvu Škotske sa šest bodova zaostatka u odnosu na Harts. Kad su u pitanju Šahtjor i Ferencvaroš, oni su jako blizu prve pozicije, dok je Kopenhagen predaleko od titule.

Zvezda mora da motri i na Dinamo koji ima sličan koeficijent poput nje, tako da će u mečevima šesnaestine finala Lige Evrope jako važno biti ostvariti povoljan rezultat.

Kao što je poznato Zvezda igra protiv Lila, dok će Dinamo Zagreb ići na Genk. Ako Zvezda "odbrani" mjesto ispred Dinamo Zagreba dok je u Evropi, moraće da pazi na preostalih pet šampionata Evrope koji su bolje plasirani od Srbije na UEFA listi i kao takvi imaju prednost.

