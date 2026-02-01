Bruno Duarte vratio Crvenu zvezdu na vrh tabele Superlige Srbije

Crvena zvezda je savladala Čukarički i tako se vratila na vrh tabele Superlige Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Čukarički sa 3:1 (2:1) na gostovanju na Banovom brdu i tako su se vratili na čelo tabele. Poslije remija Partizana sa Radničkim iz Niša sada crveno-bijeli imaju 48, a Partizan 47 bodova.

Crveno-bijele su do pobjede doveli Vladimir Lučić i Bruno Duarte. Iskusni Brazilac za koga ima navoda da bi uskoro mogao da napusti klub postigao je prva dva gola na meču u 11. i 32. minutu. Prvi gol je dao sa penala, a drugi poslije sjajnog centaršuta Lučića.

Čukarički je uspio da zaprijeti na kraju prvog poluvremena kada je nakon neopreznosti Rodrigaoa Sise iskoristio odbitak i smjestio loptu iza Mateusa. Djelovalo je da bi možda moglo da bude i drame sve dok se brazilski štoper nije iskupio golom poslije kornera koji je izveo Lučić u 79. minutu.

Od prvog minuta krenuo je za Crvenu zvezdu Daglas Ovusu i tako upisao debi, a u 82. minutu Džej Enem je zamijenio Bruna Duartea.

