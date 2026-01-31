"Važno je za koga igramo, a ne protiv koga". Stanković poslao poruku navijačima i progovorio o Ivaniću

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković iznio je očekivanja pred susret Čukaričkog i crveno-bijelih.

Fudbaleri Crvene zvezde u nedjelju od 15 časova gostuju Čukaričkom u okviru 21. kola Superlige Srbije. Pred susret je medijima izjavu dao šef stručnog štaba crveno-bijelih Dejan Stanković koji je iznio očekivanja pred meč i drugi dio sezone Superlige. Ekipa iz Ljutice Bogdana u meč ulazi poslije remija protiv Selte, pa je strateg crveno-bijelih i o tome govorio.

"Ne mogu da budem nezadovoljan, jer su momci dali sve od sebe. Vidjeli ste i sami, prvih pola sata utakmice je išlo onako kako smo željeli. Da je jedan od dva poništena gola bio priznat, ko zna na koju stranu bi utakmica otišla. Bio je to odličan duel dvije ekipe koje nisu željele da odustanu. Videli ste i sami, primili smo gol, pa smo odmah potom i dali. Možda je i realan rezultat 1:1, iako je meni mnogo žao što nismo uzeli bodove, jer bismo se možda pomjerili na tabeli, možda bi i žreb bio drugačiji. Ne možemo sve da isplaniramo, ali sam ponosan na način na koji smo se suprotstavili jednoj ekipi koja igra ozbiljan fudbal i koja iz godine u godinu napreduje kao klub i kao tim. Oni se ove godine u španskoj Primeri bore za prvih šest mjesta, što nimalo nije lako gledajući ko se sve bori za Evropu. Ja sam zadovoljan kako smo izgledali i kako smo djelovali na terenu", rekao je Stanković.

Kad je u pitanju zdravstveni bilten, trener je rekao: "Što se tiče igrača koji su igrali, prisutan je samo umor. Kada je u pitanju Mirko Ivanić, on kreće sa terapijama, nadam se da će se što pre vratiti i da više neće odsustvovati. Želimo da promenimo plan i program njegovog rada kako se te povrede lista ne bi vraćale".

Šta je Stanković rekao o Čukaričkom?

Pred duel koji je na programu u 15 sati u nedjelju, Stanković je rekao: "Čukarički ima dosta mladih igrača, spoj mladosti i iskustva koji su izveli na teren ove godine. Prva utakmica je uvijek prva utakmica, da vidimo šta će biti. Moj povratak, opet prva prvenstvena utakmica na Banovom brdu. Imam lijepa sjećanja sa tog stadiona. Rekao sam igračima da svakoga poštujemo, ali moj slogan je da nije bitno protiv koga igraš, bitno je za koga igraš i to im stalno ponavljam. Nije bitno da gledamo dres, treba da gledamo nas, nije bitno protiv koga igraš, nego kako igraš."

Čukarički u svojim redovima ima dosta iskusnih igrača. "Iskustvo nosi svoju prednost, ali ima i svoje mane. Mislim da uglavnom donosi prednost, jer uz iskusne igrače mogu da stasavaju mlađi. Mi u Crvenoj zvezdi imamo primjer - Dragovića i Erakovića. Vidimo gdje je Eraković stigao i dokle je došao, imao je Dragovića koji ga je vodio. Poslije su se malo i obrnule uloge, pa je Eraković pred kraj više pomagao Dragoviću. Spoj iskustva i mladosti može mnogo da znači."

Podrška sa tribina biće vrlo važna. "Nadam se da će navijači doći. Ne znam koliko će biti hladno, igramo u tri sata i nadam se da neće biti pretjerano hladno i da će stadion na Banovom brdu biti pun naših navijača. Vjetar u leđa, oni iza nas, jedan odličan blok.

Zvezda se već priprema za Lil

Govorio je Stanković o narednom protivniku u Ligi Evrope, ekipi Lila. "Ne znam još, jer sada imam utakmicu protiv Čukaričkog i sve moje misli su usmjerene ka tom meču. Kada dođe Evropa, sigurno je negdje u podsvijesti i duel protiv fizički jakog protivnika, ekipe koja je u vrhu tabele u svojoj ligi. Možda su imali malo teži januar, ali kao i svim timovima u ligama petice, sezona im kreće početkom avgusta i traje bez prekida. Normalno je da neke ekipe uđu u krizu, ali oni imaju zaista odličan tim. Kada biste me sada pitali ko je bolji, Selta ili Lil, morao bih još dublje da analiziram, ali fizički je sigurno Lil jači."