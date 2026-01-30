"Crvena zvezda može da prođe dalje": Mitar Mrkela se oglasio nakon žrijeba u Ligi Evrope

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela otkrio je da srpski predstavnik može da prođe Lil.

Crvena zvezda je remijem sa Seltom obezbijedila 15. poziciju na kraju grupne faze Lige Evrope, a samo dan kasnije je na žrijebu saznala narednog rivala. Biće to francuski Lil, tim koji je ove sezone već izgubio (1:0) od crveno-bijelih na stadionu "Rajko Mitić". Sportski direktor Mitar Mrkela nije imao očekivanja od žrijeba, ali vjeruje u prolaz.

Smatra jedan od čelnika Crvene zvezde da je tim odigrao dvije odlične utakmice u januaru, a da će u narednom periodu imati još prostora za napredak. Ukoliko tako bude, Crvena zvezda će biti spremna da se odmjeri sa predstavnikom Francuske i jednim od najboljih timova u toj zemlji.

"Ostvarili smo ciljeve koje smo postavili pred početak takmičenja u Ligi Evrope, a to je da se kvalifikujemo u nokaut fazu. Što se tiče samog žrijeba i protivnika kojeg smo dobili, ja od žrijeba nikada nemam prevelika očekivanja. Uvijek se uzdam u ono što mi možemo da pružimo, a mislim da smo u prvoj fazi Ligi Evrope odigrali zaista dobro, izuzev utakmice protiv Brage. Sve utakmice smo odigrali baš dobro, posljednje dvije smo igrali odlično. Juče je bila jedna fantastična utakmica protiv Selte, gdje smo pokazali da možemo i sa timovima iz Top 5 liga da se borimo potpuno ravnopravno. Očekujem nas onakve kakvi možemo da budemo i nadam se da protiv jednog jakog protivnika, kao što je Lil, u dvije utakmice možemo da prođemo dalje", počeo je Mrkela.

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela u kratkom obraćanju preko klupskog sajta otkrio je i kakva su njegova očekivanja od ekipe u narednom periodu, odnosno u drugom delu sezone. Zvezdu pored mečeva u Ligi Evrope čekaju obaveze u Superligi Srbije gde je trenutno drugoplasirana i u Kupu Srbije gde je ranije odložila meč protiv niželigaša Budućnosti iz Dobanovaca.

"Očekujem da mi budemo bolji. Ovo su bile prve utakmice direktno poslije pauze, nismo imali nikakvih prethodnih mečeva, iz tog razloga očekujem podizanje forme. Takođe, imamo i nove igrače, koji su potpisali za Crvenu zvezdu, koji će biti dio tima u toj utakmici, svakako da očekujem jednu jaču Crvenu zvezdu. Što se tiče toga da li se prvi meč igra na Marakani ili u Francuskoj, mislim da je to potpuno svejedno. Znali smo i u jednom i u drugom slučaju da pobjeđujemo i prolazimo, tako da mislim da je to nevažna stvar", zaključio je Mrkela.

Podsjećamo, Crvena zvezda će 19. februara gostovati Lilu, zatim na svom terenu igrati derbi protiv Partizana, a onda 26. januara dočekati francuskog predstavnika u revanšu baraža za osminu finala Lige Evrope. Pobjeda u dvomeču odvela bi crveno-bijele među 16 najboljih timova u takmičenju, a tamo bi joj rival bili Olimpik Lion ili Aston Vila.