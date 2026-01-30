Dejan Stanković za sedam dana sve promijenio: Aleksandar Katai je postao tajno oružje Crvene zvezde

Crvena zvezda tokom dva januarska meča Lige Evrope vidjela da Aleksandar Katai nije samo igrač koji je nekada bio magičan, jer klasa nije prolazna.

Crvena zvezda je osvojila četiri boda na dva januarska meča Lige Evrope i opšti je utisak da je protiv Malmea i Selte odigrala veoma dobre mečeve. Na novom početku Dejana Stankovića vidjeli smo zanimljive taktičke zamisli, ali i potpuno drugačijeg Aleksandra Kataija - jednog od najbitnijih igrača Zvezde u prethodnih nedjelju dana.

Vjerovatno za njega ne bi bilo mjesta u prvih 11 da je potpuno spreman za mečeve u januaru bio Mirko Ivanić, ali je Katai dobio priliku od prvog minuta na oba meča. Sa kapitenskom trakom poveo je Crvenu zvezdu u evropske okršaje i bio njen kapiten na pravi način. Igrao je i ponašao se onako kako to treba da radi jedan od najiskusnijih u timu, a sam govor tijela bio je dovoljan da se vidi koliko je Katai spremniji za visok nivo fudbala nego što je to bio slučaj prije nekoliko nedjelja, dok Stanković nije počeo da radi sa ekipom.

Imala je Crvena zvezda rezultate na evropskoj sceni tokom jesenjeg dijela prvenstva, ali se u njihovom postizanju izgubila uloga za "Magika". Vladan Milojević ga je daleko više koristio na mečevima Superlige, koju Katai može da igra "pješke", dok se u evropskim susretima tražio tempo za koji se vjerovalo da ne prija u potpunosti majstoru fudbala iz Srbobrana.

Tokom šest mečeva kvalifikacija za Ligu šampiona Aleksandar Katai je imao 161 minut na terenu, ali je većina njih bila protiv Linkolna sa Gibraltara. Na dva meča drugog kola kvalifikacija Katai je za 123 minuta imao gol i dvije asistencije, a zatim je opao njegov uticaj na igru tima - protiv Leha iz Poznanja odigrao je 16, protiv Pafosa 22 minuta.

Trend se nastavio i u Ligi Evrope - 15 minuta protiv Seltika, minut protiv Lila, pet minuta protiv FCSB i dva minuta u Gracu protiv Šturma. Kada se sve sabere, Aleksandar Katai je na prvih šest mečeva u Ligi Evrope ove sezone odigrao vrlo mršavih 23 minuta... Na posljednje dvije utakmice Katai ima 136 minuta i vrlo zapaženu ulogu na terenu!

Svjestan da je ovo tim u kojem on mora da bude jedan od lidera, Aleksandar Katai je izvlačio i posljednje atome snage da bi bio koristan za ekipu. U Malmeu je uvlačio čuvara u sredinu i pomjerao ga iz težišta kako bi Nairu Tiknizjanu oslobodio prostor, veoma dobro kombinovao sa Markom Arnautovićem i Vasilijem Kostovim, bio prisutan u kaznenom prostoru, uspjevao čak i da priprijeti Šveđanima.

Na sjeveru Evrope samo se pripremio za partiju pred sjeverom stadiona "Rajko Mitić". Pritiskao je fudbalere Selte, trkao se sa njima, dobijao ih u duelima, driblao... Radio sve ono što smo znali da može, jer smo gledali u prvom mandatu Dejana Stankovića. Samo što su mnogi, u međuvremenu, pomislili da je njegovo vrijeme prošlo.

Malo grublje remplovanje pred prvi poništen gol Crvene zvezde, nakon što je pretrčao pola terena i izborio se za loptu u direktnom duelu, kao i nestvarna asistencija za drugi poništeni gol Marka Arnautovića pokazali su da Katai i dalje može da igra fudbal u brzinama koje su potrebne za Evropu. Možda danas iz njega to može da izvuče samo Dejan Stanković, ali Zvezdi je to u ovom trenutku dovoljno - Aleksandar Katai će biti važno oružje u proljećnom dijelu sezone.

