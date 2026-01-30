Dejan Stanković se direktno obratio Vladanu Milojeviću

Dejan Stanković nije želio da prepisuje sebi zasluge za Zvezdino proljeće u Evropi i istakao je u prvi plan svog prethodnika Vladana Milojevića.

Crvena zvezda je remizirala protiv Selte (1:1) i tako je potvrdila prolazak u nokaut fazu Lige Evrope, međutim trener Dejan Stanković nije želio da preuzima zasluge za to. Došao je u trenutku kada je Vladan Milojević osvojio 11 bodova, i praktično već tada bilo je obezbijeđeno "proljeće", da bi u preostale dvije utakmice Zvezda osvojila četiri boda. Baš zato je Stanković prekinuo novinara i javno se obratio Vladanu Milojeviću.

"Izvini, mogu li da te prekinem?", rekao je Dejan Stanković i dodao: "Miloje je uradio najveći posao, ja sam uradio dvije utakmice, ali bilo je servirano, to je Milojev prolaz".

Tokom svog obraćanja, Dejan Stanković je rekao i da je sudija Kolombo mogao da odradi bolji posao, da je Selta igrala na vrlo visokom nivou fudbala i hvalio je mladog trenera Hiraldesa, dok je isto tako pun pohvala bio na račun i svojih igrača tako da je redom isticao Arnautovića, Kataija, Avdića i druge.

Takođe, istakao je i da je bio vrlo emotivan kada je ponovo izašao na "Marakanu" i našao se pred navijačima s kojima je odrastao i sazrio kao fudbaler, pa onda postao trener.

"Doživio sam dosta emocija. Niko me nije pitao kako je bilo kad sam izašao iz tunela, pa ću sam morati to da kažem. Zamalo nisam umro. Kao dijete sam bio ovdje, pa otišao, pa se vratio kao mlad trener, sada sam tu... Bukvalno da iskoči srce i da umrem. Ne znaš da li da trčiš ispod Sjevera, a kako da trčim kad utakmica nije počela, ništa se nije desilo. Stadion je reper za sve i sve ti kaže. Izaći iz tunela, vratiti se, to ostaje za cijeli život", rekao je Stanković.

Što se tiče nokaut faze i želja za žrijeb, Stanković je istakao da mu je svejedno da li će Zvezda igrati protiv Lila ili PAOK-a.

Pogledajte 00:18 Gol Marka Arnautovića protiv Selte Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

