Ovako su Crvenoj zvezdi poništena dva gola: Arnautović se krstio, čak je i sudija pokazao koliko je bilo blizu

Crvenoj zvezdi su poništena dva gola za 17 minuta meča protiv Selte. Pogotovo je kod drugog gola bilo jako, jako blizu da pogodak ostane na snazi.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Zaista je nevjerovatno šta se desilo Crvenoj zvezdi, u prvih 17 minuta meča sa Seltom na domaćem terenu poništena su timu Dejana Stankovića dva pogotka. Oba je dao Marko Arnautović.

Prvo je u osmom minutu otišao jako dug pas napred za Aleksandra Kataija. a iako je bek Selte uzeo loptu i prvi je došao do nje, uzeo mu je kapiten Zvezde. Dodao je do Marka Arnautovića koji je bio u naletu i lako je bilo iskusnim napadaču da pogodi.

Prekrstio se i proslavio Arnautović svoj pogodak, ali onda je sve stalo. Italijanski arbitar ovog meča Kolombo pokazao da mora da gleda snimak. Dugo je gledao i na kraju je presudio da je pri uzimanju lopten Katai napravio faul. Pogledajte ovu situaciju:

Pogledajte 00:18 Gol Marka Arnautovića protiv Selte Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Nije dugo prošlo, opet je Arnautović postigao pogodak. Sada je opet sevnuo pas iz sredine sjajnog Aleksandra Kataija, sada je majstorstvo pokazao i napadač reprezentacije Austrije koji je na fenomenalan način primio loptu.

Uspio je da na sjajajn način savlada golmana iz Rumunije Radua, ali na kraju se ispostavilo da je Arnautović bio u milimetarskom ofsajdu. To je čak pokazao i sudija Kolombo, na kraju videa: