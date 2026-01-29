logo
Crvena zvezda - Selta, uživo: Mnogo sreće za Zvezdu - stativa, Mateuš, pa VAR 0

Meč Crvene zvezde i Selte odlučuje o poziciji koju će srpski predstavnik u Evropi zauzeti na kraju ligaške faze.

Crvena zvezda i Selta iz Viga u Beogradu igraju meč posljednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a tim Dejana Stankovića ima priliku da napravi veliki evropski uspjeh. Crveno-bijeli imaju šansu za mjesto među osam najboljih timova u takmičenju, što bi im omogućilo da preskoče jednu nokaut rundu i direktno se plasiraju u osminu finala.

Autor Haris Krhalić
21:49

Poluvrijeme na Marakani

21:45

Pogledajte zašto su poništeni golovi Zvezde

Crvena zvezda nije uspela da povede iako je dva puta postigla gol protiv Selte. Pogledajte

21:38

Pogledajte koreografiju Delija

Navijači Zvezde poslali su poruku i fudbalerima crveno-bijelih.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

21:27

28' Mnogo sreće za Zvezdu - stativa, Mateuš, pa VAR

Tiknizjan je izgubio duel po lijevoj strani, potom je Borha Iglesijas šutirao snažno i pogodio stativu, a onda je igrač Selte Moriba pao poslije duela sa Veljkovićem. VAR je provjeravao situaciju, ali nije bilo ni izbliza penala. Sudija Kolombo ovog puta nije gledao ekran kraj terena.

21:23

24' Katai pleše, bivši igrač Barselone spasava stvar!

Aleksandar Katai ponovo je driblao po lijevoj strani, ubacio loptu u peterac, a tamo je iskusni Markos Alonso izbio u korner. Bivši igrač Čelsija i Barselone spriječio je još jednu veliku priliku za domaće.

21:20

Poništen je i drugi gol Arnautovića!

Doslovno je nekoliko milimetara  Arnautović bio u ofsajdu. Ostaje 0:0 i poslije ovog gola Zvezdinog centarfora.

21:18

18' Ponovo je Arnautović dao gol, da li važi?

Aleksandar Katai mu je dodao loptu iza leđa odbrane Selte, a Arnautović ju je maestralno prihvatio i opet dao gol Špancima. Da li će ovaj važiti? Sudija ponovo konsultuje VAR sobu.

21:13

13' Veliki kiks Rodrigaa, Mateuš brani

Iskusni štoper nedopustivo je reagovao u odbrani Zvezde i omogućio Špancima priliku. Golman crveno-bijelih Mateuš bio je spreman i spriječio je vođstvo tima iz Viga

21:10

Ipak ne, poništen je pogodak Arnautovića

Katai je napravio falu prije nego je dodao loptu do Arnautovića.

21:08

GOOOOL, ZVEZDA VODI 1:0!

Arnautović koristi "poklon" asistenciju Aleksandra Kataija i donosi vođstvo srpskom timu!

21:05

5' Prvi pokušaj Zvezde

Rodrigao je pokušao poslije prekida da pogodi, lopta je išla u okvir gola, ali nije bilo dovoljno za predstavlja opasnost po goste

21:00

Počeo je meč na Marakani

20:42

Zvezdino dijete na klupi Selte

Mihailo Ristić nekadašnji lijevi bek Zvezde među rezervama je protiv crveno-bijelih na "Marakani"

Selta: Radu - Alonso, Lago, Havi Rodrigez - Rueda, Roman, Moriba, Kareira - Aspas, Alvarez, Borha Iglesijas

Izvor: MN PRESS

20:40

Suze kapitena Zvezde na Marakani

Mirko Ivanić jako teško podnio povredu pred meč protiv Selte.

Izvor: Facebook/MN Press

20:14

Šta je Zvezdi potrebno?

Pored pobjede nad Seltom, Crvena zvezda mora da sačeka dobre vijesti sa nekoliko terena širom Evrope. Zapravo, potrebno je da se poklope tri rezultata, a pratiće se šest mečeva na kojima igraju timovi koji su ispred aktuelnog šampiona Srbije. Evo šta je potrebno Zvezdi:

  • Braga izgubi na gostovanju Go Ahed Iglsu, Zvezda nadoknadi pet golova razlike prednosti Portugalaca
  • Roma izgubi na gostovanju Panatinaikosu
  • Ferencvaroš izgubi na gostovanju Notingem Forestu
  • Betis na svom terenu ne pobedi Fejnord
  • Porto na svom terenu ne pobedi Rendžers
  • Genk na svom terenu ne pobijedi Malme, ili pobijedi ali Zvezda nadoknadi tri gola razlike prednosti Belgijanaca
20:12

Tabela

Ovako stoje stvari u Ligi Evrope, pred posljednje kolo:



Standings provided by Sofascore

20:01

Sudija je Italijan Kolombo

Glavni arbitar Andrea Kolombo delegiran je za utakmicu Zvezde i Selte. Rođen je 5. oktobra 1990. godine, a od 2021. godine sudi Seriju A. UEFA i FIFA arbitar postao je 2024. godine.

19:55

Ovo je sastav Zvezde

Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan, Kostov, Elšnik, Krunić, Stanković, Katai, Arnautović!

Kao što je i bilo pisano u medijima, kapiten Mirko Ivanić ipak nije dio tima zbog povrede koju je nezvanično zaradio na treningu u srijedu uveče. Stanković je za mnoge iznenadno uvrstio u tim svog prezimenjaka, Nikolu Stankovića, i to na poziciji u veznom redu, a ne u odbrani, gdje je igrao godinama u Čukaričkom i jesenas od povratka u Zvezdu.

19:54

Dobro veče

Fudbaleri Crvene zvezde u osmom kolu Lige Evrope dočekuju Seltu, a i dalje gaje nadu da bi mogli da stignu do mjesta među osam najboljih timova i tako se direktno plasiraju u osminu finala. Naravno, za tako nešto potrebno je da Zvezda pobijedi Seltu u Beogradu - kao prvi uslov.

