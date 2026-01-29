Meč Crvene zvezde i Selte odlučuje o poziciji koju će srpski predstavnik u Evropi zauzeti na kraju ligaške faze.

Crvena zvezda i Selta iz Viga u Beogradu igraju meč posljednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a tim Dejana Stankovića ima priliku da napravi veliki evropski uspjeh. Crveno-bijeli imaju šansu za mjesto među osam najboljih timova u takmičenju, što bi im omogućilo da preskoče jednu nokaut rundu i direktno se plasiraju u osminu finala.