Meč Crvene zvezde i Selte odlučuje o poziciji koju će srpski predstavnik u Evropi zauzeti na kraju ligaške faze.
Crvena zvezda i Selta iz Viga u Beogradu igraju meč posljednjeg kola grupne faze Lige Evrope, a tim Dejana Stankovića ima priliku da napravi veliki evropski uspjeh. Crveno-bijeli imaju šansu za mjesto među osam najboljih timova u takmičenju, što bi im omogućilo da preskoče jednu nokaut rundu i direktno se plasiraju u osminu finala.
Poluvrijeme na Marakani
Pogledajte zašto su poništeni golovi Zvezde
Crvena zvezda nije uspela da povede iako je dva puta postigla gol protiv Selte. Pogledajte
Pogledajte koreografiju Delija
Navijači Zvezde poslali su poruku i fudbalerima crveno-bijelih.Izvor: MONDO/Dušan Ninković
28' Mnogo sreće za Zvezdu - stativa, Mateuš, pa VAR
Tiknizjan je izgubio duel po lijevoj strani, potom je Borha Iglesijas šutirao snažno i pogodio stativu, a onda je igrač Selte Moriba pao poslije duela sa Veljkovićem. VAR je provjeravao situaciju, ali nije bilo ni izbliza penala. Sudija Kolombo ovog puta nije gledao ekran kraj terena.
24' Katai pleše, bivši igrač Barselone spasava stvar!
Aleksandar Katai ponovo je driblao po lijevoj strani, ubacio loptu u peterac, a tamo je iskusni Markos Alonso izbio u korner. Bivši igrač Čelsija i Barselone spriječio je još jednu veliku priliku za domaće.
Poništen je i drugi gol Arnautovića!
Doslovno je nekoliko milimetara Arnautović bio u ofsajdu. Ostaje 0:0 i poslije ovog gola Zvezdinog centarfora.
18' Ponovo je Arnautović dao gol, da li važi?
Aleksandar Katai mu je dodao loptu iza leđa odbrane Selte, a Arnautović ju je maestralno prihvatio i opet dao gol Špancima. Da li će ovaj važiti? Sudija ponovo konsultuje VAR sobu.
13' Veliki kiks Rodrigaa, Mateuš brani
Iskusni štoper nedopustivo je reagovao u odbrani Zvezde i omogućio Špancima priliku. Golman crveno-bijelih Mateuš bio je spreman i spriječio je vođstvo tima iz Viga
Ipak ne, poništen je pogodak Arnautovića
Katai je napravio falu prije nego je dodao loptu do Arnautovića.
GOOOOL, ZVEZDA VODI 1:0!
Arnautović koristi "poklon" asistenciju Aleksandra Kataija i donosi vođstvo srpskom timu!
5' Prvi pokušaj Zvezde
Rodrigao je pokušao poslije prekida da pogodi, lopta je išla u okvir gola, ali nije bilo dovoljno za predstavlja opasnost po goste
Počeo je meč na Marakani
Zvezdino dijete na klupi Selte
Mihailo Ristić nekadašnji lijevi bek Zvezde među rezervama je protiv crveno-bijelih na "Marakani"
Selta: Radu - Alonso, Lago, Havi Rodrigez - Rueda, Roman, Moriba, Kareira - Aspas, Alvarez, Borha IglesijasIzvor: MN PRESS
Suze kapitena Zvezde na Marakani
Mirko Ivanić jako teško podnio povredu pred meč protiv Selte.Izvor: Facebook/MN Press
Šta je Zvezdi potrebno?
Pored pobjede nad Seltom, Crvena zvezda mora da sačeka dobre vijesti sa nekoliko terena širom Evrope. Zapravo, potrebno je da se poklope tri rezultata, a pratiće se šest mečeva na kojima igraju timovi koji su ispred aktuelnog šampiona Srbije. Evo šta je potrebno Zvezdi:
- Braga izgubi na gostovanju Go Ahed Iglsu, Zvezda nadoknadi pet golova razlike prednosti Portugalaca
- Roma izgubi na gostovanju Panatinaikosu
- Ferencvaroš izgubi na gostovanju Notingem Forestu
- Betis na svom terenu ne pobedi Fejnord
- Porto na svom terenu ne pobedi Rendžers
- Genk na svom terenu ne pobijedi Malme, ili pobijedi ali Zvezda nadoknadi tri gola razlike prednosti Belgijanaca
Tabela
Ovako stoje stvari u Ligi Evrope, pred posljednje kolo:
Sudija je Italijan Kolombo
Glavni arbitar Andrea Kolombo delegiran je za utakmicu Zvezde i Selte. Rođen je 5. oktobra 1990. godine, a od 2021. godine sudi Seriju A. UEFA i FIFA arbitar postao je 2024. godine.
Ovo je sastav Zvezde
Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan, Kostov, Elšnik, Krunić, Stanković, Katai, Arnautović!
Kao što je i bilo pisano u medijima, kapiten Mirko Ivanić ipak nije dio tima zbog povrede koju je nezvanično zaradio na treningu u srijedu uveče. Stanković je za mnoge iznenadno uvrstio u tim svog prezimenjaka, Nikolu Stankovića, i to na poziciji u veznom redu, a ne u odbrani, gdje je igrao godinama u Čukaričkom i jesenas od povratka u Zvezdu.
Dobro veče
Fudbaleri Crvene zvezde u osmom kolu Lige Evrope dočekuju Seltu, a i dalje gaje nadu da bi mogli da stignu do mjesta među osam najboljih timova i tako se direktno plasiraju u osminu finala. Naravno, za tako nešto potrebno je da Zvezda pobijedi Seltu u Beogradu - kao prvi uslov.