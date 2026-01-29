logo
Kako Zvezda može u Top 8 - i šta ako ne prođe? Evo šta je čeka na žrijebu Lige Evrope

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Sve informacije i kalkulacije o Crvenoj zvezdi u Ligi Evrope. Kako može do najboljih osam i šta ako ne prođe, ko je čeka na žrijebu?

Kako Zvezda može u TOP Lige Evrope i kakav će biti žrijeb Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia/Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crvena zvezda večeras od 21.00 igra protiv Selte svoj posljednji meč grupne faze Lige Evrope, a već sada zna da je sigurno prošla dalje i da je obezbijedila minimum još dve utakmice. Ono što još ne znamo je sa koje pozicije će Zvezda u nastavak takmičenja, što je izuzetno bitno.

Ukoliko se nađe među najboljih osam, to znači da je direktno u osmini finala, ako bude plasirana između devete i 16. pozicije biće među povlaštenima na žrijebu, dok ispod 17. mesta znači da će biti nepovlaštena.

Kako Zvezda može u najboljih osam?

Crvena zvezda u ovom trenutku ima 13 bodova i gol-razliku "+1", što je dovoljno za 11. mjesto na tabeli. To znači da ne samo da je potrebno da pobijedi Seltu, nego moraju i drugi rezultati da joj se poklope, kako bi se pomjerila za tri pozicije i ušla na makar osmo mesto.

Ako Crvena zvezda pobijedi Seltu:

  • Treba joj da Betis ne pobijedi Fejnord, da Porto ne pobijedi Rendžers i da Genk ne pobijedi Malme
  • Može dalje i pod uslovom da se ostvari jedan od tri ova rezultata, a da Ferencvaroš izgubi od Notingem foresta, odnosno da Roma izgubi od Panatinaikosa.
  • Zvezda može dalje i pod uslovom da Genk pobijedi Malme, ali mora da ima lošiju gol-razliku od crveno-bijelih (Belgijanci imaju +3). Takođe, tu je neophodno da Betis ne pobijedi Fejnord i da Porto ne pobijedi Rendžers.

Ako Crvena zvezda ne pobijedi Seltu:

  • U slučaju remija ili prolaza sigurno ne prolazi u najboljih osam

Šta ako Zvezda ne bude u najboljih osam?

Izvor: MN PRESS

Kada se na žrijebu u Nionu 30. januara budu izvlačili parovi baraža za osminu finala Lige Evrope (šesnaestine finala), ogromnu razliku će praviti da li ste prošli kao deseti ili recimo 19pošto je žrijeb poludirigovan. Primjera radi, ekipa koja je završila na devetom mjestu na tabeli, može da igra samo protiv 23. ili 24. ekipe sa tabele (najgori i drugi najgori tim).

Preciznije, ovako izgleda osnovna podjela pred žrijeb:

  • Deveti i deseti izvlače 23. i 24. ekipu
  • 11. i 12. izvlače 21. i 22. ekipu
  • 13. i 14. izvlače 19. i 20. ekipu
  • 15. i 16. izvlače 17. i 18. ekipu

U ovom trenutku Crvena zvezda je na 11. mjestu Lige Evrope i trenutne projekcije kažu da bi igrala protiv Lila ili Brana (21. i 22. ekipe na tabeli Lige Evrope), dok bi potom na žrijebu osmine finala dobila Bragu ili Romu. Naravno, to su aktuelne projekcije i još mnogo toga može da se promijeni poslije njenog meča sa Seltom.

Aktuelna projekcija žreba za Ligu Evrope na kome je Crvena zvezda.
Izvor: UEFA/Screenshot

Više ćemo saznati večeras od 23 časa, a nadamo se podjednakom spektaklu kao i pred žrijeb Lige šampiona, kada je Benfika "uhvatila posljednji voz" u 98. minutu i natjerala Real Madrid da igra jednu rundu više.

Ko će večeras igrati za Zvezdu?

Izvor: Andreas Hillergren/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda poslije četiri uzastopne pobjede u Ligi Evrope želi i petu, da se pobjedom oprosti od ligaške faze Lige Evrope, pa ćemo vidjeti da li je Dejan Stanković uspio da "namjesti" svoju ekipu i za protivnika iz "lige petice". Selta je ozbiljan rival, a znamo da Zvezda nema sve igrače na raspolaganju.

Očekivani tim Crvene zvezde je: Mateuš - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Lučić, Kostov, Ivanić - Arnautović.

Tagovi

Liga Evrope FK Crvena zvezda fudbal

