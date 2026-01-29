Sve informacije i kalkulacije o Crvenoj zvezdi u Ligi Evrope. Kako može do najboljih osam i šta ako ne prođe, ko je čeka na žrijebu?

Izvor: Harold Cunningham / AFP / Profimedia/Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crvena zvezda večeras od 21.00 igra protiv Selte svoj posljednji meč grupne faze Lige Evrope, a već sada zna da je sigurno prošla dalje i da je obezbijedila minimum još dve utakmice. Ono što još ne znamo je sa koje pozicije će Zvezda u nastavak takmičenja, što je izuzetno bitno.

Ukoliko se nađe među najboljih osam, to znači da je direktno u osmini finala, ako bude plasirana između devete i 16. pozicije biće među povlaštenima na žrijebu, dok ispod 17. mesta znači da će biti nepovlaštena.

Kako Zvezda može u najboljih osam?

Vidi opis Kako Zvezda može u Top 8 - i šta ako ne prođe? Evo šta je čeka na žrijebu Lige Evrope Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Crvena zvezda u ovom trenutku ima 13 bodova i gol-razliku "+1", što je dovoljno za 11. mjesto na tabeli. To znači da ne samo da je potrebno da pobijedi Seltu, nego moraju i drugi rezultati da joj se poklope, kako bi se pomjerila za tri pozicije i ušla na makar osmo mesto.

Ako Crvena zvezda pobijedi Seltu:

Treba joj da Betis ne pobijedi Fejnord, da Porto ne pobijedi Rendžers i da Genk ne pobijedi Malme

Može dalje i pod uslovom da se ostvari jedan od tri ova rezultata, a da Ferencvaroš izgubi od Notingem foresta, odnosno da Roma izgubi od Panatinaikosa.

Zvezda može dalje i pod uslovom da Genk pobijedi Malme, ali mora da ima lošiju gol-razliku od crveno-bijelih (Belgijanci imaju +3). Takođe, tu je neophodno da Betis ne pobijedi Fejnord i da Porto ne pobijedi Rendžers.

Ako Crvena zvezda ne pobijedi Seltu:

U slučaju remija ili prolaza sigurno ne prolazi u najboljih osam

Šta ako Zvezda ne bude u najboljih osam?

Izvor: MN PRESS

Kada se na žrijebu u Nionu 30. januara budu izvlačili parovi baraža za osminu finala Lige Evrope (šesnaestine finala), ogromnu razliku će praviti da li ste prošli kao deseti ili recimo 19, pošto je žrijeb poludirigovan. Primjera radi, ekipa koja je završila na devetom mjestu na tabeli, može da igra samo protiv 23. ili 24. ekipe sa tabele (najgori i drugi najgori tim).

Preciznije, ovako izgleda osnovna podjela pred žrijeb: