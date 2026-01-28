"Delije su tu, Zvezda je tu, ovdje sam postao čovjek": Mihailo Ristić se vratio sa Seltom na Marakanu

Bivši igrač Zvezde Mihailo Ristić doputovao sa Seltom u Beogradu i konkurisaće za mjesto u ekipi u četvrtak na "Marakani".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nekadašnji Zvezdin đak i prvotimac Mihailo Ristić (30) vratio se na "Marakanu", gdje je ponikao i gdje je bio prvotimac crveno-bijelih od 2013. do 2017. Sada je iskusan igrač Selte, koja će u četvrtak od 21 gostovati crveno-bijelima na "Marakani", u poslednjem kolu.

"Volio bih da budem u postavi, daj Bože, ali to je pitanje za trenera. Ako me pitate da li sam spreman, naravno da jesam, vidjećemo. Osjećam se malo čudno, poseban je osjećaj, ovaj klub i stadion imaju posebno mjesto u mom srcu, ovdje sam ponikao kao dijete i veoma sam srećan i zadovoljan zato što sam ovdje. Fizički se osjećam spremno", rekao je on španskim novinarima.

Koliko je spreman da sada igra protiv Zvezde? Biće to meč u kojem će i jedni i drugi pokušati da uđu u Top 8 i direktno da se plasiraju u osminu finala, mada je potrebno da se za to "poklopi" niz rezultata.

"Ranije sam se vraćao na Marakanu sa reprezentacijom, ali ovaj osjećaj je potpuno drugačiji, jer Delije su tu, Zvezda je tu, to je potpuno druga emocija. Imam privilegiju da to proživljavam opet. Imao sam sreću i čast da stasavam i igrački i kao čovjek u Zvezdi i da se poslije toliko godina vratim da ovdje igram takmičarsku utakmicu. Na prvom mjestu mi je da uživam u svakom trenutku, jer je zaista privilegija proživjeti sve ovo", naglasio je Ristić.

"Pitali su me za Marakanu, nisu svjesni"

Španci su ga pitali šta ih očekuje pred Delijama.

"Pitali su me neki saigrači za Zvezdu i domaći teren, ali mislim da istinski nisu svjesni, a opet i razumijem, jer dolazimo iz druge kulture. Malo koji klub ima ovakvu povezanost, hemiju i malo gdje navijači mogu da pomognu ekipi kao i ovdje. Rekao sam vašim kolegama da će sutra biti jako lijepo iskustvo i mnogo mi je drago da mladi igrači iz Selte mogu to da prožive i vide, druga je kultura, a opet nešto posebno i prelijepo"

To što nijedan tim nema apsolutni imperativ, jer su već obezbijedili mjesto u plej-ofu, olakšava pripremu i smanjuje tenziju.

"Imamo sjajnu sezonu u Ligi Evrope, dobro je što ni jedna, ni druga ekipa nemaju imperativ pobjede, iako i mi i oni idemo na trijumf, pa mogu lijepe stvari da budu u prvom planu. Ne bih poredio ovo sa mojim gostovanjem sa Krasnodarom, na prvom mjestu mi je da uživam u ambijentu i u svakom trenutku na terenu", dodao je on.

Ristić je igrač Selte od ljeta 2023. godine, a ove sezone je nastupio 11 puta, s tim da je u Ligi Evrope bio standardni lijevi bek do prošlog kola i uzbudljive utakmice protiv Lila.

Bonus video: Trening Selte na stadionu "Rajko Mitić"