"Nije Selta nepobjediva, imaju slabe tačke": Marakana ga obožavala, a on Špance poznaje u dušu

Bivši napadač Crvene zvezde Dejan Lekić za klupski sajt analizirao narednog protivnika srpskog predstavnika u Ligi Evrope, ekipu Selte iz Viga.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u osmom kolu Lige Evrope igraju protiv Selte iz Viga, a pobeda na tom meču mogla bi da im donese direktan plasman u osminu finala drugog po snazi takmičenja pod okriljem UEFA. Biće potrebno da se poklope i neki rezultati, ali... Prije svega, Crvena zvezda mora da pobijedi Seltu - i to što ubjedljivije, ako je moguće.



Pred veoma važan meč crveno-bijelih na stadionu "Rajko Mitić" podrška prvotimcima stigla je i od Dejana Lekića. Nekadašnji reprezentativac Srbije, napadač Crvene zvezde i dugogodišnji internacionalac u Španiji ima savjete za fudbalere kluba koji ga je svojevremeno lansirao

"Igrao sam dugo u Španiji i veoma dobro poznajem njihov mentalitet. To je fudbal sa dosta intenziteta, igra se u oba pravca i ekipe su tehnički veoma potkovane. Španci su među najdominantnijima u svetu fudbala i to je nešto što mora da se osjeti i vidi na terenu. Ipak, nisu nepobjedivi i mogu da se ugroze. Zvezda sada ima šansu da pred svojim navijačima pokuša da ih pobijedi. Kada je Zvezda igrala protiv Barselone prošle sezone, uspjela je da postigne dva gola, pa zašto isto ne bi uradila i protiv Selte i došla do pobjede", kaže nekadašnji napadač Crvene zvezde i miljenik navijača u veoma teškim trenucima za klub.

Dejan Lekić je veliki dio karijere proveo u Španiji, pa njegovi savjeti mogu da budu veoma korisni za ekipu Dejana Stankovića. On upozorava fudblere Crvene zvezde da tokom cijelog meča budu fokusirani, jer će ih Selta u suprotnom kazniti čak i za najsitnije greške.

"Igrači moraju da budu maksimalno koncentrisani svih 90 minuta, bez obzira na to ko igra, jer španske ekipe koriste svaku grešku da ugroze protivnika. Selta ima dosta mladih igrača priključenih iz omladinske škole, ali i kvalitetne individualce i zvučna imena poput Jaga Aspasa i Borhe Iglesijasa. Trenutno su sedmi na tabeli La Lige, što je za svaku pohvalu i govori da igraju veoma dobro. Ponoviću, nisu nepobjedivi i imaju svoje slabe tačke. Mislim da Zvezda to može da iskoristi ako nastavi da igra čvrsto i agresivno, sa dobrim intenzitetom i presingom. Ne smije im se dozvoliti previše prostora, posebno u sredini terena, jer oduzeta lopta visoko može da donese veliku šansu. Potrebno je strpljenje tokom svih 90 minuta, a Dejan Stanković zna kako to da postavi. Primijetio sam i da se oslanja na nekoliko domaćih igrača, što je veoma dobro i to treba iskoristiti da se iz njih izvuče maksimum", rekao je Lekić.

Istakao je Lekić da vjeruje u pozitivan rezultat na ovoj utakmici i iskoristio priliku da pozove navijače Crvene zvezde na stadion, kako bi bili podrška ekipi u borbi za osminu finala Lige Evrope.

"Očekujem pozitivan rezultat i vjerujem u pobjedu Zvezde, ali uz maksimalan oprez, jer su Španci uvijek opasni bez obzira na ime protivnika. Igraju intenzivno tokom cijelog meča i tu nema opuštanja. Navijači su izuzetno važni, oni ekipi daju vjetar u leđa, i sam sam iskusio tu atmosferu i znam koliko znači igračima, biće sigurno dvanaesti igrač. Igrači mogu da se oslone na podršku sa tribina i vjerujem da će im to vratiti na najbolji mogući način. Pozivam sve zvezdaše da dođu u što većem broju, jer nas očekuje pravi spektakl protiv kvalitetnog protivnika i siguran sam da neće zažaliti", zaključio je Lekić.

Nakon igranja za Crvenu zvezdu, Dejan Lekić je u španskom fudbalu nosio dres Osasune, Sporting Hihona, Eibara, Đirone, Majorke, Reusa, Kadiza, Atletika sa Baleara i Las Rozasa u kojem je završio karijeru.