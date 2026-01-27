"Stanković mi se godinu dana nije obratio": Trener Zvezde na udaru poznatog fudbalera

Nekoliko mjeseci nakon što je napustio Spartak iz Moskve, Danil Prucev prokomentarisao odnos sa Dejanom Stankovićem koji mu je bio trener u Rusiji.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković sa svojim stručnim štabom priprema tim za obaveze na tri fronta, pošto crveno-bijeli ove sezone uz dva domaća trofeja ciljaju i veliki rezultat u nokaut fazi Lige Evrope. Naredni meč Zvezda će igrati protiv Selte u Beogradu, u okviru osmog kola grupne faze Lige Evrope, a Stankoviću će ta utakmica biti veoma važna jer se vraća na stadion koji mu je obilježio i trenersku i igračku karijeru.

Dio trenerske karijere Stanković je proveo i u Rusiji, gdje je za njega igrao Danil Prucev - stariji brat Zvezdinog fudbalera Jegora. Iz tog perioda vezni fudbaler nema lijepa sjećanja, pošto tvrdi da Stanković uopšte nije komunicirao sa njim, kao i da mu nikada nije rekao zašto ne dobija priliku da igra.

"Tražio sam da idem iz Spartaka kada je Stanković bio trener. Pojavila se opcija Lokomotive i prihvatio sam. Želio sam da igram. Jednostavno nisam igrao maltene godinu dana, svjestan da se to neće promijeniti dok je Stanković tu, te sam potražio druge opcije", počeo je Prucev razgovor za "Match" i dodao: "Stanković mi se godinu dana nije obratio. Eventualno mi nešto na treningu kaže i to je to. Ali ljudski razgovor, ličan - nismo imali. Nikada mi nije objasnio šta treba da uradim kako bih imao minutažu. Doduše, nikada se nije ni žalio na mene, ali šta mi to znači, ako nisam igrao".

Vezni fudbaler Lokomotive iz Moskve radio je i sa drugim stranim trenerima, za koje kaže da su bolje komunicirali sa njim. Na kraju, čini se i da je on srećan jer je Stanković dobio otkaz u Spartaku tokom jesenjeg dijela sezone, jer ga i on smatra odgovornim za rezultate velikana ruskog fudbala.

"Prvi put mi se u životu desilo da trener ne razgovara sa mnom godinu dana. I Paolo Vanoli i Giljermo Abaskal su pravili sastanke, iako su bili stranci. Nema to veze sa tim ko je Rus, a ko ne. Pričali su normalno sa mnom i sa svima ostalima. Nisam mu prišao da ga pitam o čemu se radi. Sve mi je bilo jasno. Znao sam da neću igrati, šta god uradio. Ali u redu, poštujem odluku trenera. Znate kako kažu da je trener uvijek odgovoran za rezultate. E pa eto, vidite kako se to završilo sa Stankovićem u Spartaku", ispričao je brat Jegora Pruceva.

Nakon kratke pauze u karijeri, koja je nastala nakon otkaza u Spartaku iz Moskve, Dejan Stanković se vratio u srpski fudbal i ponovo sjeo na klupu Crvene zvezde. Jedan od prvih poteza bio mu je da pripremama crveno-bijelih priključi Jegora Pruceva, fudbalera koji je jesenji dio prvenstva proveo u OFK Beogradu.

Djelovalo je tada da Stanković ozbiljno računa na ruskog fudbalera čijeg brata dobro poznaje, ali... Samo nekoliko dana kasnije stigla je informacija da se Prucev vraća u OFK Beograda, što je razbjesnilo Ruse. Otac Jegora Pruceva imao je veoma oštar komentar na račun Dejana Stankovića, a očigledno je i da krilni napadač na kraju sezone želi da promijeni sredinu nezadovoljan tretmanom u Beogradu.